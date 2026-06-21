أدوبي تكشف قدرات جديدة لـ Firefly

ويتضمن التحديث ميزة حفظ العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في مشاريع لاحقة، إلى جانب أدوات جديدة لدعم الهوية البصرية وإنشاء مقاطع فيديو أولية.
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