الأحد 2026-06-21 01:02 م

أدوبي تكشف قدرات جديدة لـ Firefly

rtea
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أدوبي تحديثات جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي Firefly AI Assistant، تشمل دمجه مباشرةً في تطبيقات Creative Cloud، مثل Photoshop وIllustrator وPremiere Pro.

اضافة اعلان


ويتضمن التحديث ميزة حفظ العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في مشاريع لاحقة، إلى جانب أدوات جديدة لدعم الهوية البصرية وإنشاء مقاطع فيديو أولية.

 

وأكدت الشركة أن الهدف هو تسريع المهام المتكررة وتعزيز إنتاجية المبدعين، مع إتاحة الميزة حاليًا ضمن نسخة تجريبية عامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

أخبار الشركات البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة ببطاقة فيزا "النشامى"

ات

عربي ودولي بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

عناصر من الجيش اللبناني

عربي ودولي الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أخبار محلية نقيب المهندسين الزراعيين يبحث تعزيز التعاون مع السفير الصيني

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة

عربي ودولي مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

قالت دائرة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، إن الطقس سيكون صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا، خاصة في منا

أخبار محلية ورشة تشاورية بالعقبة تبحث تعزيز المشاركة السياسية وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجالس المحلية

عراقجي (يسار) بحث مع كاسيس

عربي ودولي عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية "النقل البري" تطلق خطوطا مباشرة من جرش والسلط إلى مدينة الحسين الطبية



 
 






الأكثر مشاهدة

 