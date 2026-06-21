أدوبي تكشف قدرات جديدة لـ Firefly

الوكيل الإخباري- أعلنت أدوبي تحديثات جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي Firefly AI Assistant، تشمل دمجه مباشرةً في تطبيقات Creative Cloud، مثل Photoshop وIllustrator وPremiere Pro.

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ويتضمن التحديث ميزة حفظ العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي وإعادة استخدامها في مشاريع لاحقة، إلى جانب أدوات جديدة لدعم الهوية البصرية وإنشاء مقاطع فيديو أولية.