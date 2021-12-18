أدوبي لديها محرر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الويب

الوكيل الإخباري - تختبر شركة أدوبي أداة جديدة قائمة على الويب تستخدم الذكاء الاصطناعي لتبسيط التسجيل الصوتي.

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ويطلق على البرنامج اسم Project Shasta، ويمكن أن يجعل تسجيل وتحرير البودكاست والمشروعات الأخرى أسهل كثيرًا ويسهل الوصول إليها.





وكتب مارك ويبستر، رئيس منتجات الصوت في أدوبي، في تدوينة: بدأ المشروع في Adobe Labs كتجربة للعثور على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص في تعديل الصوت على الويب. ولكن بعد ذلك أصبح من الواضح أن الوباء جعل التسجيل صعبًا أيضًا، حتى بالنسبة لمحترفي الصوت. وأصبحت رؤيتنا تمكين الجميع بالأدوات التي يحتاجونها لإنشاء صوت احترافي.





والنتيجة هي أداة قائمة على المتصفح – تتطلب متصفح جوجل كروم – لإنشاء وتحرير التسجيلات الصوتية في واجهة مرئية دون الحاجة إلى معدات احترافية أو أدوات متقدمة أخرى.



ويقوم المستخدمون بتسجيل الصوت في المقاطع ويقوم Project Shasta تلقائيًا بنسخ التسجيلات. ومن هناك، يكون التحرير بسيطًا مثل حذف النص من النسخ.



وهناك أيضًا عوامل تصفية تستند إلى الذكاء الاصطناعي يمكنها تحسين جودة الصوت أو إزالة كلمات الحشو تلقائيًا.



ويدعم Project Shasta أيضًا التسجيل عن بعد، بحيث يمكن للمتحدثين الضيوف الانضمام بسهولة للتسجيلات. ويتعامل البرنامج مع مزامنة المقاطع حتى لو كان لدى شخص واحد اتصال إنترنت رديء.

وفي حين أن حالة الاستخدام الأكثر وضوحًا لـ Project Shasta هي تسجيل البودكاست، يلاحظ ويبستر أنه يمكن أيضًا استخدامه للتعليقات الصوتية ومقاطع الفيديو والمشاريع الأخرى التي تحتوي على مكون صوتي.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية