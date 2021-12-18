أديداس باعت أكثر من 22 مليون دولار في NFT

الوكيل الإخباري - باعت شركة أديداس نحو 30 ألف رمز NFT من منتجات Into the Metaverse في غضون ساعات من طرحها للبيع.





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وتبلغ تكلفة كل NFT نحو 0.2 ETH، وهو ما يعادل حاليًا نحو 765 دولار. وباعت الشركة 29620 رمز غير قابل للاستبدال (احتفظت أديداس والشركاء بعدد 380 NFT للأحداث المستقبلية، مما يعني أن الشركة ربحت أكثر من 22 مليون دولار من المبيعات في يوم واحد.

وصنعت الشركة NFT بالشراكة مع Bored Ape Yacht Club و Punks Comics و GMoney. ويتيح شراء NFT للمالكين الوصول إلى سلع مادية خاصة، مثل السترة ذات القلنسوة والبدلة الرياضية التي يرتديها Bored Ape الذي تمتلكه أديداس، والتجارب الرقمية القادمة.

ومع ذلك، لن تكون السلع المادية متاحة حتى عام 2022، وفقًا لصفحة الأسئلة الشائعة. نتيجة لذلك يضع المشترون في الأساس طلبات مسبقة باهظة الثمن للملابس.



وعرضت الشركة 20000 من NFT في مرحلة الوصول المبكر للأشخاص الذين يمتلكون رموز Adidas Originals المميزة ورموز GMoney المميزة و NFT من Bored Ape Yacht Club و NFT من Mutant Ape Yacht Club و NFT من Pixel Vault، مما جعل هذه الـ NFT – التي يصعب الحصول عليه – متاحة أولاً لمجموعة محدودة جدًا من الأشخاص.



وبدأت العملية بشكل سلس. ولكن سرعان ما واجهت الشركة مشكلة مع عدم تمكن مالكي Mutant Ape Yacht Club من سك NFT، مما أجبرها على التوقف مؤقتًا.



ووعدت أديداس بتعويض كل من فقد رسوم الغاز (وهي رسوم يتم تحصيلها من أجل سك NFT) أثناء وجود مشاكل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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