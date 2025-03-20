أرباح ضخمة من استحواذ ألفابت على شركة "ويز" مقابل 32 مليار دولار

الوكيل الإخباري- تُبشر صفقة استحواذ شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "غوغل"، على شركة "ويز" مقابل 32 مليار دولار نقدًا، بأرباح ضخمة للمستثمرين في المراحل الأولى من شركة الأمن السيبراني الناشئة.

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تمثل هذه الصفقة فوزًا كبيرًا لشركة "سيكويا"، إحدى أشهر شركات رأس المال المغامر، التي من المتوقع أن تحقق 3 مليارات دولار، أي ما يُعادل حوالي 25 ضعف الأموال التي استثمرتها في الشركة، وفقًا لتقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".



على الرغم من العوائد الكبيرة لشركاء "سيكويا" المحدودين، إلا أن مكاسبهم ستكون أقل بكثير من تلك التي حققها داعم آخر لشركة "ويز" في المراحل الأولى، وهي شركة "Cyberstarts" الإسرائيلية لرأس المال المغامر.



استثمرت شركة "Cyberstarts"، المتخصصة في الأمن السيبراني، 6.4 مليون دولار من صندوقها الأول البالغ 54 مليون دولار في جولة التمويل التأسيسية لشركة "ويز" في فبراير 2020. اليوم، يمتلك هذا الصندوق 4.1% من "ويز"، مما يعني أنه على وشك تحقيق ربح ضخم قدره 1.3 مليار دولار من هذه الصفقة.



كما باعت "Cyberstarts" سابقًا 120 مليون دولار من أسهم "ويز" في صفقات ثانوية، ليصل إجمالي عائد الصندوق إلى 1.42 مليار دولار. كما شاركت "Cyberstarts" أيضًا في جولات "ويز" الأخيرة، مستثمرة ما مجموعه 40 مليون دولار من صندوق الفرص التابع لها. قالت التقارير إن قيمة هذه الاستثمارات تبلغ الآن 128 مليون دولار، وهو عائد متواضع على رأس المال المستثمر يبلغ 3.2 ضعف.



ومن المتوقع أن تحقق شركة "إندكس فينتشرز"، التي تمتلك حصة 12% في "ويز"، أكثر من 3.8 مليار دولار بمجرد إتمام عملية البيع.