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أزمة أمنية في الذكاء الاصطناعي.. تعطيل نماذج "أنثروبيك" عالميا

ryher
أنثروبيك
 
الأربعاء، 17-06-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر مطلع بأن آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، كان من بين قادة قطاع التكنولوجيا الذين أعربوا لمسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مخاوف تتعلق بالمخاطر الأمنية في نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة التابعة لشركة أنثروبيك.

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وجاء ذلك بعد خطوة استثنائية اتخذتها أنثروبيك بتعطيل أحدث نماذجها عالميًا استجابة لأوامر حكومية مرتبطة بالأمن القومي.


وكانت الشركة قد حذرت سابقًا من قدرات الاختراق المحتملة لنموذجها "ميثوس"، قبل أن تطلق نسخة مخصصة للجمهور مزودة بإجراءات حماية أمنية.


وأوضحت أنثروبيك أن الحكومة الأميركية أبلغتها بوجود إمكانية لتجاوز بعض تدابير الحماية، ما دفعها إلى فرض قيود على استخدام نموذجي "فابل 5" و"ميثوس 5"، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الوصول إليهما عالميًا.


من جانبها، أعربت الإدارة الأميركية عن أملها في معالجة الثغرات الأمنية تمهيدًا لرفع القيود وإعادة طرح النموذجين للاستخدام العام.

 

 

 
 


gnews

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