أزمة تأخير ميزات "سيري" تثير إحباط موظفي أبل

الوكيل الإخباري- كشف روبي ووكر، كبير المسؤولين التنفيذيين المشرف على المساعد الصوتي "سيري" في شركة أبل، عن إحباط واسع داخل فريق التطوير بسبب التأخير المستمر في طرح الميزات الذكية الجديدة. واصفًا الأمر بأنه "سيئ ومحرج"، أشار ووكر إلى أن الإعلان المبكر عن الميزات قبل جاهزيتها زاد من تعقيد الموقف.

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تحديات تواجه "أبل" في تطوير "سيري"

خلال اجتماع داخلي لفريق "سيري"، أكد ووكر أن الفريق يمر بفترة صعبة، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني لطرح التحسينات لا يزال غير واضح. وتُعد هذه التصريحات مؤشرًا على الأزمة التي تواجهها "أبل" في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع المنافسة الشرسة من شركات أخرى.



تأخير متكرر في إطلاق الميزات

في فبراير الماضي، أفادت تقارير بأن "أبل" كانت تواجه مشكلات هندسية في ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما دفعها لتأجيل إصدارها من أبريل إلى مايو، مع نية تضمينها في تحديث "iOS 18.5". لكن الآن، يبدو أن الشركة ستؤجلها إلى إصدار "iOS 19" العام المقبل.



تشمل هذه التحديثات قدرات جديدة تمكّن "سيري" من الوصول إلى بيانات المستخدمين لتحسين استجابته، إلى جانب تحكم أكبر في التطبيقات وتحليل المحتوى المعروض على الشاشة.



إحباط داخلي بسبب استراتيجية الإعلان

أوضح ووكر أن "أبل" روجت لهذه الميزات في يونيو الماضي خلال "مؤتمر أبل العالمي للمطورين"، رغم أن النموذج الأولي كان بالكاد يعمل. كما أن قسم التسويق في الشركة استخدم هذه الميزات في حملات دعائية للترويج لهواتف "آيفون 16"، على الرغم من أنها لم تكن جاهزة فعليًا.



تغييرات متوقعة في الإدارة

رغم الأزمة، لا تخطط "أبل" حاليًا لفصل أي من كبار المديرين التنفيذيين، لكن الشركة قد تُجري تغييرات في إدارتها لمواجهة التحديات. وذكرت تقارير أن "أبل" استعانت بالمديرة التنفيذية كيم فوراث، المعروفة بإصلاح المشروعات، لدعم فريق تطوير "سيري".



وأشار ووكر إلى أن قرار تأجيل الميزات جاء نتيجة مشكلات في الجودة، حيث تبين أن الميزات الذكية تعمل بشكل صحيح فقط بنسبة 66-80%، مما يعني أنها قد تفشل في الاستجابة مرة من كل ثلاث مرات.

وأكد أن الفريق يواصل العمل لتحسين هذه النسبة، حتى تصبح الميزات أكثر موثوقية عند إطلاقها.