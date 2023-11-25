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السبت، 25-11-2023 02:17 م

أسباب تمنع هاتف آيفون من الرنين أثناء استقبال مكالمات واتس آب

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الوكيل الإخباري - هنالك العديد من الأسباب التي قد تمنع هاتف آيفون الخاص بك من إشعارك صوتياً أو الرنين عند تلقي مكالمات واتس آب الواردة.

فيما يلي أهم هذه الأسباب، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

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الوضع الصامت
قد يتحول مفتاح الرنين في هاتفك إلى الوضع الصامت دون أن تدرك ذلك. يتحكم المفتاح الموجود على جانب جهاز آيفون في أوضاع الرنين والصمت. قم بتحريكه لأعلى للعودة إلى الإشعارات المسموعة.

متصل بجهاز آخر
إذا كان جهاز آيفون الخاص بك مرتبطاً بسماعات رأس لاسلكية أو مكبرات صوت أو حتى ساعة آبل، فيمكن إعادة توجيه إشعارات المكالمات الواردة دون أن تدرك ذلك. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل أصوات مكالمات واتس آب تلقائياً من خلال “إيربودز” بدلاً من مكبر صوت آيفون. يمكنك التحقق من وجود جهاز بلوتوث متصل من خلال مركز التحكم عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة بلوتوث.

وضع عدم الإزعاج
هناك عامل آخر قد يؤثر على قدرة جهاز آيفون الخاص بك على الرنين وهو تشغيل وضع DND. مع تمكين DND، يقوم جهاز آيفون الخاص بك بكتم الأصوات لمنع حدوث اضطرابات. وهذا لا يؤثر فقط على القدرة على الرنين على واتس آب، ولكن على جميع التطبيقات الأخرى أيضاً. يمكنك إيقاف تشغيل هذا الوضع من الإعدادات ثم عدم الإزعاج.

إلغاء ضوضاء الهاتف
يمكن أن يكون سبب عدم رنين مكالمات واتس آب في بعض الأحيان هو خلل في إلغاء ضوضاء الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الميزة ضمن إعدادات إمكانية الوصول بجهاز آيفون الخاص بك عن طريق فتح الإعدادات، ثم الانتقال إلى إمكانية الوصول ثم الصوت ثم إلغاء ضوضاء الهاتف.

 

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