أستراليا تتحرك بقوة ضد شركات التكنولوجيا

كما تمنح التعديلات مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع للتحقق من التزام الشركات بالقيود العمرية، بعد أن أظهرت البيانات استمرار استخدام غالبية الأطفال لمنصات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك، رغم دخول الحظر حيز التنفيذ.
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