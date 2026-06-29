أستراليا تتحرك بقوة ضد شركات التكنولوجيا

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الوكيل الإخباري- تعتزم أستراليا تشديد الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، عبر مشروع قانون يرفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي بحق المنصات التي لا تتخذ إجراءات فعالة لمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات. اضافة اعلان





كما تمنح التعديلات مفوضة السلامة الإلكترونية صلاحيات أوسع للتحقق من التزام الشركات بالقيود العمرية، بعد أن أظهرت البيانات استمرار استخدام غالبية الأطفال لمنصات مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك، رغم دخول الحظر حيز التنفيذ.









