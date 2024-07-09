أستراليا تطلق أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري -طورت أستراليا نظام كمبيوتر عالي الأداء (HPC)، والذي تم تصنيفه في المرتبة 72 من بين أفضل 500 جهاز في جميع أنحاء العالم.

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ووفقًا لـ"إنترستينغ إنجينيرينغ"، يُعرف هذا النظام الذي تبلغ تكلفته 14.5 مليون دولار باسم "فيرغا"، وهو الأول من نوعه في أستراليا ومبني على خوادم Dell PowerEdge XE9640.



وتم بناء النظام الجديد من قبل وكالة البحوث الوطنية الأسترالية، CSIRO، بهدف توفير البنية التحتية الحاسوبية اللازمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الصناعة والاقتصاد في البلاد.



وقالت إيلانور هنتنغتون، المديرة التنفيذية للمنشآت والمجموعات الرقمية والوطنية في CSIRO، في بيان: "تلعب أنظمة الحوسبة عالية الأداء مثل Virga دورًا مهمًا في عملنا في مجال الروبوتات والاستشعار وهي ضرورية لاستراتيجية الروبوتات الوطنية، التي تم إطلاقها مؤخرًا لتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية للصناعة الأسترالية".

المطر

ويأتي اسم VIRGA من الظاهرة الجوية للمطر الذي يتبخر قبل أن يصل إلى الأرض، واستوحي اسمها من دراسات CSIRO حول فيزياء المطر والسحب.



وتم تجهيز مجموعة الحوسبة Virga بوحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 Tensor Core المصممة لتعزيز التعلم العميق والتعلم الآلي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتتميز كل وحدة معالجة رسوميات بسعة 94 جيجابايت من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي.



وتتميز المجموعة أيضًا بمحرك Transformer Engine، الذي يسرع بشكل كبير من أداء وقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تدريب النماذج الكبيرة في غضون أيام أو حتى ساعات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل النظام بمعالجات Intel Xeon القابلة للتطوير من الجيل الرابع.



و لتحسين كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الطاقة، تستخدم مجموعة Virga التبريد السائل المباشر الهجين، مما يقلل من الاعتماد على أنظمة التبريد بالهواء التي تستهلك الكثير من الطاقة.



ووفقًا لمنظمة CSIRO، فإن هذا المزيج من الأجهزة المتقدمة وتكنولوجيا التبريد يضع مجموعة الحوسبة Virga كحلٍ قوي وفعال لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المتطورة.



وتقول منظمة CSIRO إن المشروع مهد الطريق للنمو المستقبلي في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والعلوم الرقمية.



واليوم تمثل مجموعة Virga الجيل الرابع من مجموعات وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بـ CSIRO، حيث تقدم أداءً أسرع بـ 60 مرة من أول جهاز لها في عام 2009.

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