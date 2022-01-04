الثلاثاء 04-01-2022
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الثلاثاء، 04-01-2022 02:31 م

أسرار جديدة عن ساعة أبل الذكية

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الوكيل الإخباري - تمتلك ساعة أبل الذكية مجموعة كبيرة من الميزات والوظائف، ولكن تختفي أغلب هذه الوظائف خلف عدة اختيارات لتفعيلها.

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ويمكنك استخدام الاختصارات في ساعةأبل، لتتمكن من الوصول لهذه الوظائف بشكل أسرع قليلًا من المعتاد.

وتعتمد هذه الاختصارات على وظائف موجودة في الساعة بالفعل، وتحتاج لتفعيل الاختصار قبل البدء باستخدامه.

 

تعتبر التنبيهات الصوتية مفيدة في الكثير من الحالات، ولكن تسبب في الإزعاج إذا كنت في أحد الاجتماعات ونسيت أن تضع الساعة في الوضع الصامت.

ويمكنك تحويل الساعة مباشرةً إلى الوضع الصامت عبر تغطيتها بكف يدك فقط دون الضغط على أي زر.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق الساعة في هاتفك، ومن ثم اختيار الصوت والاهتزاز، وبعد ذلك تفعيل اختيار تحويل الساعة للوضع الصامت عبر تغطيتها.


وعندما تقوم بتفعيل هذا الاختيار، فإنك تستطيع تحويل الساعة إلى الوضع الصامت في أي وقت مباشرةً عبر تغطية وجه الساعة.

 

وتستطيع تفعيل هذا الاختيار عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى إعدادات الساعة ومن ثم الإعدادات العامة.
• بعد ذلك توجه لاختيار إيقاظ الساعة.
• تجد داخل هذا القسم اختيارًا لإيقاظ الساعة تلقائيًا في آخر تطبيق كنت تستخدمه، وتستطيع التحكم في مدة استخدام التطبيق سواءً كانت آخر دقيقتين أو آخر ساعة.

 

 

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