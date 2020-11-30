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الإثنين، 30-11-2020 01:51 م

أسهل طريقة لتغيير رقم واتساب بدون فقدان الدردشات

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الوكيل الاخباري - تطبيق واتساب WhatsApp، حاليًا من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا في العالم مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا حول العالم، ويتيح لك تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك إنشاء واستخدام حساب واحد على منصته برقم هاتفك المحمول، والذي ليس من السهل أن تقوم بتغييره بسهولة دون أن تفقد كل الدردشات والبيانات الخاصة بحسابك.

وبحسب ما ذكره موقع "bgr in"، يقدم "واتساب"، ميزات جديدة كل فترة وخلال الأشهر الماضية قدم تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير خاصية جديدة تمكن مستخدميه من تغيير أرقام هواتفهم دون فقدان الدردشات أو الصور، والتي أصبحت متاحة الآن لجميع مستخدمي الخدمة على نظامي التشغيل أندرويد وiOS.

وفيما يلي نستعرض إليك بعض الخطوات البسيطة لطريقة تغيير رقم واتساب الخاص بك دون فقدان دردشاتك:

الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك الذكي.

الخطوة الثانية: انقر على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يسار الشاشة ثم اضغط على خيار الإعدادات setting للوصول إلى ملف التعريف الشخصي الخاص بك.

الخطوة الثالثة: من قائمة الملف الشخصي اضغط على خيار الحساب Account .

الخطوة الرابعة: من الصفحة الجديدة اضغط على تغيير الرقم Change Number.

الخطوة الخامسة: انقر على زر التالي، وبالصفحة الجديدة أدخل رقم هاتفك القديم (الحالي) وفي المربع التالي ادخل رقم هاتفك الجدي بجوار رمز الدولة.

الخطوة السادسة: انقر على تغيير وسيقوم واتساب بالتحقق من رقم هاتفك الجديد بإرسال رسالة قصيرة SMS ، إلى رقمك وبعد اتمام هذه الخطوة سيتم تغيير رقم حسابك مع الاحتفاظ بدردشات الرقم السابق.

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ملحوظة: بمجرد تغيير رقم هاتفك، سيقوم واتساب بإبلاغ جهات الاتصال الخاصة بك أنك استبدلت رقم القديم برقم آخر جديد.

 

 

 

 

المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

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