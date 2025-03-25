أضرار شحن الهاتف طوال الليل: كيف تؤثر العادة على بطاريتك؟

الوكيل الإخباري- يعتقد العديد من الناس أن شحن هواتفهم طوال الليل يساعد في ضمان شحنها بالكامل لاستخدامها في اليوم التالي. لكن، على الرغم من أن هذا يبدو مفيدًا، فإن إبقاء الهاتف موصولًا بالشاحن طوال الليل يعد عادة غير صحية قد تؤثر سلبًا على عمر بطاريتك وأداء الجهاز. في هذا المقال، نعرض لك الأسباب التي تجعل هذه العادة خطيرة على البطارية وكيفية الحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.

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تدهور البطارية ومخاطر السلامة

عند شحن الهاتف طوال الليل، يتم توليد حرارة عالية تؤثر سلبًا على البطارية. البطاريات تضعف بسرعة أكبر إذا تم شحنها بشكل مستمر إلى أكثر من 80% ثم تركها تنخفض إلى أقل من 20%. يعتبر شحن الهاتف بشكل مثالي عند نسبة 50% لتحقيق أفضل أداء للبطارية. كما أن الشحن لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة حرارة الهاتف، مما يهدد سلامة الجهاز وقد يتسبب في خطر الحريق إذا تم الشحن في بيئة غير مناسبة.



الشحن طوال الليل يُضعف صحة البطارية

رغم أن معظم الهواتف الحديثة تحتوي على آليات حماية لتجنب الشحن الزائد، فإن إبقاء الهاتف موصولًا بالكهرباء بعد الوصول إلى 100% يمكن أن يؤدي إلى إفراط في استخدام البطارية. عند شحن البطارية بالكامل، يبدأ الهاتف في إمداد البطارية بطاقة إضافية تعوض ما يتم استهلاكه من طاقة، وهذا يُعرض البطارية للإجهاد، مما يؤثر على عمرها ويقلل من كفاءتها مع مرور الوقت.



تدهور العمر الافتراضي للبطارية

تستخدم معظم الهواتف الذكية بطاريات ليثيوم بوليمر (Li-Poly) التي تتمتع بالعديد من المزايا مثل الحجم الصغير وسرعة الشحن، لكنها لا تخلُ من المخاطر. عند الشحن الزائد أو التفريغ المفرط، تتدهور الخلايا الداخلية للبطارية مما يؤدي إلى تقليص عمرها الافتراضي. تعد دورات الشحن (من 0% إلى 100%) المعيار الذي يُحدد عدد المرات التي يمكن فيها شحن البطارية قبل أن تبدأ في فقدان قدرتها. يمكن أن تحصل على حوالي 1000 دورة شحن إذا كنت تشحن الهاتف بين 20% و80%، مما يعني نحو ثلاث سنوات من الاستخدام المعتاد.

كيفية تقليل استهلاك طاقة بطارية هاتفك

- تقليل استنزاف البطارية: حاول إبقاء شحن البطارية بين 20% و80%. معظم الهواتف تحتوي على وضع "الطاقة المنخفضة" لتوفير الطاقة عند انخفاض الشحن إلى 20% أو أقل.

- إغلاق GPS والبيانات: يستهلك GPS وبيانات الهاتف الكثير من طاقة البطارية، لذلك يفضل إيقافهما عندما لا يكونان ضروريين.

- عدم استخدام الهاتف أثناء الشحن: استخدام الهاتف أثناء الشحن، خصوصًا لتشغيل التطبيقات الثقيلة أو الألعاب، يزيد من حرارة الجهاز ويبطئ عملية الشحن.

نصائح لإطالة عمر البطارية

- استخدم الشحن المتكرر: حافظ على شحن البطارية بين 20% و80% لتجنب الإفراط في الشحن أو التفريغ المفرط.

- تجنب الشحن طوال الليل: لا تترك الهاتف موصولًا بالشاحن بعد الوصول إلى 100%.

- حافظ على درجة حرارة الغرفة: تجنب الشحن في بيئات شديدة الحرارة أو البرودة، حيث تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على البطارية.

- إيقاف الوظائف غير الضرورية: قم بإيقاف تشغيل البلوتوث والواي فاي والبيانات عندما لا تحتاج إليها.