الخميس 25-04-2024
الوكيل الاخباري
 

تسجيل صوتي يحذر من كاميرات جديدة للمخالفات في أنفاق عمان .. ما حقيقتها؟

بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية بعد مقتل أحد موظفيها بغزة

الجامعة الهاشمية تعقد مؤتمرها الأول حول التعليم الطبي

%4.9 ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة

مذكرة تفاهم لرعاية الطفولة المبكرة وكبار السن وتمكين المرأة

تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة الأسبوع القادم -تفاصيل

الأردن ينفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية

قرار بتوقيف محكوم غَسل أموال اختلسها قيمتها مليون دينار

ارتفاع أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم إلى 1679

جامعة مؤتة ووفد عُماني يبحثان تعزيز العلاقات الأكاديمية

الخميس، 25-04-2024 03:46 م

أطباء يابانيون يقاضون غوغل لهذا السبب

غوغل1-1


الوكيل الإخباري - تقدم نحو 60 طبيباً يابانياً بدعوى جماعية ضد خرائط "غوغل"، لتجاهلها اعتراضاتهم على التقييمات السلبية والمسيئة التي يتلقونها أحياناً، مُطالبين بتعويض قدره 1.4 مليون ين "9051 دولاراً" من شركة الإنترنت الأمريكية، التي يعتبرونها مسؤولة عن عدم التحرك لوقف هذه التعليقات.

اضافة اعلان

 

وأكد الأطباء أنهم غير قادرين على الرد أو دحض التقييمات التي تضر بسمعتهم بسبب التزامهم احترام خصوصية المريض.

 


وقال المحامي يويتشي ناكازاوا لوكالة فرانس برس "على الرغم من سهولة نشر هذه التعليقات، بات من الصعب جداً حذفها".

 


وأشار الأطباء في الدعوى التي قدموها إلى أن هدف عدد كبير من المراكز الطبية لا يتمثل بإرضاء المرضى، بل بمعالجة أمراضهم من منظور مهني.

 


وبحسب المدعون فإن "غوغل" تحذف تقييمات معينة على الخرائط استنادا إلى معاييرها الخاصة التي يعتبرونها مبهمة.



وقالت "غوغل" إنها تعمل على "تقليل المحتوى غير الدقيق والمضلل على خرائطها".
وتابعت "من خلال الجمع بين المشغلين البشريين وأجهزة الكمبيوتر، نوفر حماية على مدار الساعة لصورة المؤسسات ونحذف التقييمات غير العادلة".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20244231227331405D

تطبيق ذكاء اصطناعي لاحتواء غضب النساء

2024423155947716DB

أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية

20211008234147afpp-afp_9pd8ve.h

'أبل' تسحب 'واتساب' و'ثريدز' من متجرها الإلكتروني في الصين

تطبيق واتساب

تحديث جديد على واتساب يثير غضب المستخدمين

F9tTbpsykIIBaivtQbtybL32Yo9KXLJ7YUdYtZVV

إكس تفرض رسوماً على المستخدمين الجدد

image

هل تواجه مشكلة في نسيان موقع ركن مركبتك؟ .. اتبع هذه الطريقة من خلال هاتفك

أخبار متعلقة
image

هل تواجه مشكلة في نسيان موقع ركن مركبتك؟ .. اتبع هذه الطريقة من خلال هاتفك