أطباء يابانيون يقاضون غوغل لهذا السبب

الوكيل الإخباري - تقدم نحو 60 طبيباً يابانياً بدعوى جماعية ضد خرائط "غوغل"، لتجاهلها اعتراضاتهم على التقييمات السلبية والمسيئة التي يتلقونها أحياناً، مُطالبين بتعويض قدره 1.4 مليون ين "9051 دولاراً" من شركة الإنترنت الأمريكية، التي يعتبرونها مسؤولة عن عدم التحرك لوقف هذه التعليقات.

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وأكد الأطباء أنهم غير قادرين على الرد أو دحض التقييمات التي تضر بسمعتهم بسبب التزامهم احترام خصوصية المريض.



وقال المحامي يويتشي ناكازاوا لوكالة فرانس برس "على الرغم من سهولة نشر هذه التعليقات، بات من الصعب جداً حذفها".



وأشار الأطباء في الدعوى التي قدموها إلى أن هدف عدد كبير من المراكز الطبية لا يتمثل بإرضاء المرضى، بل بمعالجة أمراضهم من منظور مهني.



وبحسب المدعون فإن "غوغل" تحذف تقييمات معينة على الخرائط استنادا إلى معاييرها الخاصة التي يعتبرونها مبهمة.





وقالت "غوغل" إنها تعمل على "تقليل المحتوى غير الدقيق والمضلل على خرائطها".

وتابعت "من خلال الجمع بين المشغلين البشريين وأجهزة الكمبيوتر، نوفر حماية على مدار الساعة لصورة المؤسسات ونحذف التقييمات غير العادلة".

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