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الثلاثاء، 12-10-2021 02:59 م

أطباء يحذرون من تحدي تيك توك الجديد بعد وصول المتفاعلين معه إلى أكثر من 8 ملايين

تيك توك


الوكيل الإخباري - حذر أطباء من تحدي تطبيق "تيك توك" الجديد، مؤكدين أنه تحد خطير ويمكن أن يكون مميتا.

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وحسبما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن التحدي الجديد يقوم على تناول البروتين، أمام كاميرا تيك توك، على شكل بودرة مباشرة داخل الفم، دون أن يقوم الشخص بخلطه بالماء أو أي سائل آخر ينصح به الأطباء.


وأكد الخبراء أن هذه الطريقة في تناول البروتين يحتمل أن تكون مميتًة، حيث يمكن أن تؤدي إلى الاختناق أو الالتهاب الرئوي أو اضطرابات القلب.


وفي حين بلغ التفاعل مع فيديوهات هذا التحدي أكثر من 8 مليون تفاعل، فإن الرائج لدى القائمين به هو أنه يحسن آداءهم داخل صالات الألعاب الرياضية.
لكن الخبراء يحذرون من أنه قد يؤدي إلى الاختناق والإفراط في القيام به يمكن أن يصل بصاحبه إلى الموت.


وادعت إحدى المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي البالغة من العمر 20 عامًا في فلوريدا، والتي قامت بهذا التحدي أنها أصيبت بنوبة قلبية.


ونشرت أخرى مقطع فيديو لها وهي تفعل الشيء نفسه، قائلة: "لقد توقفت عن التنفس".


والأسوأ من ذلك هو أن تيك توك يسمح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا بفتح حساب، وهو ما يمكن معه لهؤلاء القيام بمثل تلك التحديات، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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