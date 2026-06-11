أفضل أدوات تعديل الصور لهواتف أندرويد - صور

الوكيل الإخباري- في ظل الاعتماد المتزايد على التصوير بالهواتف الذكية، أصبحت تطبيقات تعديل الصور السريعة ضرورة للمستخدمين الراغبين في تحسين صورهم قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتتوفر على نظام أندرويد مجموعة من التطبيقات التي تجمع بين سهولة الاستخدام والنتائج المميزة، أبرزها Google Photos الذي يوفر تحسيناً تلقائياً وأدوات أساسية للتعديل، وInFrame المخصص للفلاتر والإطارات الجاهزة، وLensa الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وإزالة العناصر غير المرغوب فيها.



كما يقدم Adobe Express أدوات سهلة لتحرير الصور وإزالة الخلفيات، بينما يوفر Instasize مجموعة كبيرة من الفلاتر وخيارات تعديل الإضاءة وتغيير حجم الصور.



وتُعد هذه التطبيقات من أبرز الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن تعديلات سريعة ونتائج احترافية دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في تحرير الصور.











