أفضل أدوات تعديل الصور لهواتف أندرويد - صور

وتتوفر على نظام أندرويد مجموعة من التطبيقات التي تجمع بين سهولة الاستخدام والنتائج المميزة، أبرزها Google Photos الذي يوفر تحسيناً تلقائياً وأدوات أساسية للتعديل، وInFrame المخصص للفلاتر والإطارات الجاهزة، وLensa الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور وإزالة العناصر غير المرغوب فيها.
كما يقدم Adobe Express أدوات سهلة لتحرير الصور وإزالة الخلفيات، بينما يوفر Instasize مجموعة كبيرة من الفلاتر وخيارات تعديل الإضاءة وتغيير حجم الصور.
وتُعد هذه التطبيقات من أبرز الخيارات للمستخدمين الذين يبحثون عن تعديلات سريعة ونتائج احترافية دون الحاجة إلى خبرة متقدمة في تحرير الصور.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير لمستخدمي آيفون 15 برو.. تحديث iOS 27 التجريبي قد يعطل هاتفك
-
روسيا ترفع الحظر عن Roblox
-
أيهما الأنسب لحماية المنازل.. كاميرات المراقبة السلكية أم اللاسلكية؟
-
ابتكار جديد يحاكي العين البشرية للروبوتات
-
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
-
مفاجأة من غوغل لمستخدمي Gemini
-
هاتف Tecno الجديد يلفت الأنظار
-
أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي