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الأحد، 24-10-2021 01:10 م

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

best-vr


الوكيل الإخباري - باتت ألعاب الفيديو تجذب ملايين المستخدمين حاليًا، حتى أولئك الذين لا يلعبون بشكل احترافي. وذلك لأنها وسيلة ترفيهية ممتازة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الألعاب قد وصلت لمستوى رفيع من الجودة وأصبحت أقرب لكونها أفلامًا سينمائية. ولعل ألعاب الواقع الافتراضي تؤكد ذلك.

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وتحتاج ألعاب الواقع الافتراضي، بطبيعة الحال، لنظارة واقع افتراضي لكي يتمكن المستخدم من اللعب. وهي التي أصبحت تأتي بأسعار مقبولة في الوقت الحالي. وإلى جانب ذلك فإن الواقع الافتراضي سيكوّن جزءًا كبيرًا من مستقبل الإنترنت، ومشروع ميتافيرس دليل رئيسي على ذلك.

أفضل ألعاب الواقع الافتراضي لعام 2021

1. لعبة Beat Saver
تعرف لعبة Beat Saber بأنها واحدة من أبرز ألعاب الواقع الافتراضي VR المتاحة حاليًا. وهي متوفرة لجميع المنصات بما في ذلك PSVR, Valve Index, HTC Vive, Oculus, و Windows Mixed Reality.

 

2. لعبة VR Chat المجانية
تتوفر لعبة VR Chat مجانًا لمنصات الحاسب الشخصي، وأوكولوس، وكذلك إتش تي سي فايف. وهي تتيح للمستخدم أن يتواصل مع الآخرين ضمن أوضاع دردشة مختلفة عبر خواص VR، ولعلها تعطي تلميحًا لما سيكون عليه العالم عند انتشار ميتافيرس.

 

3. Alyx أبرز ألعاب الواقع الافتراضي
تأتي لعبة Alyx كاستكمال لسلسلة الألعاب الأشهر Half-Life لكن بالاعتماد على تقنيات VR. وتتوفر اللعبة لمنصات Valve Index, HTC Vive, Oculus, و Windows Mixed Reality وقد حصدت تقييمات إيجابية كثيرة.

 

4. لعبة Blade and Sorcery
تتوفر لعبة Blade and Sorcery لمعظم المنصات هي الأخرى. كما أنها تختلف عن باقي ألعاب القائمة نظرًا لأنها تأتي مع تجربة لعب تعتمد على السحر وحروب السيوف وغيرها. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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