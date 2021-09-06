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الإثنين، 06-09-2021 12:59 م

أفضل ألعاب Warhammer 40K للحاسب الشخصي

ربرربربر


الوكيل الإخباري - تعرف سلسلة بأنها واحدة من أهم سلاسل الخيال العلمي على الإطلاق. وضمن أحداثها والتي تختلف من عمل فني لآخر يحارب البشر ضد أخطار عديدة للتمكن من النجاة.

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وقد توفرت عدد كبير من الألعاب ضمن هذا التصنيف، إلا أن قليلًا منها يستحق لأن يتم ذكره.

 

1 – لعبة Dark Crusade
يعرف إصدار Dark Crusade بأنه واحد من الإصدارات الفرعية لإصدار Dawn of War الرئيسي. ولا يحتاج هذا الإصدار بأي معرفة سابقة حتى يتم لعبه. ويقدم تجربة لعب استراتيجية مميزة.

 

2 – لعبة Dawn of War II
يعتبر هذا الإصدار واحد من أبرز الإصدارات ضمن سلسلة Dawn of War وضمن ألعاب Warhammer 40K على العموم. ويقدم الإصدار تجربة لعب أسهل بالرغم من كونها استراتيجية إلى حد كبير.

 

3 – لعبة Warhammer 40K: Mechanicus
يتميز هذا الإصدار عمومًا بأنه متاح لكلًا من الحاسب الشخصي، نينتيندو سويتش، بلاي ستيشن 4 وكذلك إكس بوكس ون.

 

4 – لعبة Warhammer 40K: Carnage
حقق إصدار Carnage نجاحًا كبيرًا للسلسلة. كما أنه تميز بأنه متوفر لمنصة iOS وليس فقط الحاسب الشخصي. ويأتي الإصدار من شركة THQ الغنية عن التعريف بعد تعاونها مع Game Workshop.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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