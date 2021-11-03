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الأربعاء، 03-11-2021 02:45 م

أفضل إضافات لمنصة Trello لإدارة الأعمال

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الوكيل الإخباري - تعتبر Trello إحدى أفضل منصات إدارة الأعمال وتنظيمها، وذلك لأنها تستخدم تصميمًا يساعدك على توزيع الأعمال على فريق العمل الخاص بك وإدارة الوظيفة الخاصة بكل فرد.

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لذلك تستخدم الكثير من الشركات منصة Trello لإدارة فرق عملها حتى إن لم تكن تعمل عن بعد.

 

إضافة Voting
تسمح لك هذه الإضافة باستخدام التصويت وجمع الأصوات وفرزها مباشرةً عبر Trello دون الحاجة للقيام بذلك يدويًا.
وتسمح لك بإضافة اختيارات للتصويت بداخل بطاقات Trello مباشرةً، حيث لن تحتاج لاستخدام أي أدوات خارجية.

 

إضافة Miro
تعتبر منصة Miro إحدى أفضل منصات لعمل خرائط ذهنية جيدة وسهلة الاستخدام، وتستطيع استخدامها لتخطيط الأعمال في ذهنك قبل تنفيذها على أرض الواقع.
كما يمكنك استخدام المنصة كلوحة رسم بيضاء، تقوم عبرها بكتابة كل ما ترغب في القيام به أو رسمه عليها قبل أن تبدأ بالعمل.

 

إضافة Whereby
تساعدك هذه الإضافة على إجراء محادثات الفيديو والاجتماعات الخاصة بك مباشرةً عبر منصة Trello دون الحاجة لأي تطبيق خارجي.
وتعمل هذه الأداة من داخل واجهة المنصة الرئيسية، لذلك تساعدك على تحويل واجهة Trello إلى مكتب عمل افتراضي.

إضافة Crumble
تعمل هذه الإضافة كبديل لأنظمة CRM المختصة والتي تحتاج لشرائها واستخدامها خارج Trello، لذلك يمكنك الإعتماد عليها لإدارة مبيعات فريقك ومتابعتها.
كما تساعدك هذه الأداة في تتبع عمليات البيع المحتملة عبر مختلف المنصات مثل فيسبوك وتويتر وإنستغرام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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