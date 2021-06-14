أفضل اضافات متصفح فايرفوكس 2021

الوكيل الإخباري - يمتلك متصفح فايرفوكس مجموعة مميزة من الإضافات، وهي تغير من طريقة استخدامك له.



اضافة اعلان



ولذا قمنا بجمع أهم الإضافات التي يجب عليك تحميلها لمتصفح فايرفوكس في عام 2021.



إضافة Lightshot لإلتقاط الشاشة في فايرفوكس:

يوجد الكثير من الإضافات التي تعمل على التقاط الشاشة، ويمتلك المتصفح خاصية التقاط الشاشة دون تثبيت أي إضافات.

ولكن إضافة Lightshot تضيف مميزات جديدة لهذه الخاصية، ولذا يستخدمها الكثيرون بدلًا من الخاصية المبنية بداخله.

إضافة Privacy Badger:

تعتبر هذه الإضافة أحد أشهر اضافات الحماية والخصوصية على جميع المتصفحات، ويمكن لها منع المواقع التي تتبعك بشكل سري أو تقوم بتثبيت أدوات تتبع على حاسبك.

إضافة History AutoDelete:

تسمح لك هذه الإضافة بحذف سجل فايرفوكس لموقع بعينه، وذلك بالإضافة إلى حذف سجل التصفح قبل تاريخ تقوم بإدخاله تلقائياً.

إضافة Cookie AutoDelete :

تعمل هذه الإضافة على حذف جميع ملفات الارتباط في فايرفوكس التي يتم تحميلها على حاسبك.

إضافة الوضع الداكن إلى فايرفوكس:

وعلى الرغم من أن الكثير من المواقع أصبحت تستخدم الوضع الداكن، إلا أن بعضها لا يستخدم هذا الوضع وبالتالي تسبب قراءتها في الظلام ضررًا للعين.

إضافة Wayback Machine:

تسمح لك هذه الإضافة برؤية نسخ قديمة من المواقع حتى إن تمت إزالتها، وذلك عن طريق الوصول لسجل جوجل.

إضافة Revere Image Search:

تستخدم هذه الإضافة في البحث عن مصدر الصور بضغطة زر من داخل الصفحة دون الحاجة للتوجه إلى محركات البحث.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية







