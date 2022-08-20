أفضل البرامج للفحص والتخلص من الفيروسات على هاتف أندرويد

الوكيل الإخباري - تواجه هواتف أندرويد خطر التعرض للفيروسات والبرامج الضارة، التي يمكنها الوصول إلى بعض البيانات الأكثر خصوصية، بما في ذلك كلمات المرور والرسائل وحتى الحسابات المصرفية.

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ولضمان أفضل حماية منها، من الجيد فحص الهاتف باستخدام تطبيق مكافحة فيروسات.



وفيما يلي بعض الخيارات الأكثر شيوعاً استناداً إلى أرقام التنزيلات والتقييمات، للتصدي للفيروسات.



BitDefender

يمكن استخدام الإصدار المجاني من هذا التطبيق الذي يحمي الهاتف بشكل جيد بالإضافة إلى السماح بالمسح بحثاً عن الفيروسات، ويمكنك أيضاً استخدام الإصدار الكامل بمقابل، لأنه الذي يوسع الأمان ويضيف وصول في بي إن.



Avast

يمكن استخدامه مجاناً للحماية من الفيروسات وكمية صغيرة من النطاق الترددي للشبكة الافتراضية الخاصة، إلى جانب إصدار بريميوم بمقابل لحماية أفضل.



Norton 360

لا يقدم نورتون إصداراً مجانياً، ولكن الإصدار التجاري يمنح مشتريه عدداً من الميزات، بينها حظر الإعلانات وأداة تحليل واي فاي. و تبلغ كلفة التطبيق 14.99 دولاراً للسنة الأولى، ترتفع بعدها إلى 30 دولاراً.



Kaspersky

يعد هذا البرنامج خياراً قوياً لمكافحة الفيروسات حتى لو كان الإصدار مجانياً، ولكن الحماية أفضل بالنسخة التي تكلف 15 دولاراً سنوياً للإصدار المتميز.



بعد تنزيله يعرض كل تطبيق فحص الهاتف في خطوة أولى بعد الإعداد، ما يؤدي إلى فحص التطبيقات الموجودة على الهاتف ووحدة التخزين بحثاً عن الفيروسات.



وبمجرد انتهاء الفحص، يمكن مراجعة النتائج، وعند العثور على فيروسات، يجب إزالتها من خلال التطبيق، حسب موقع سلاش غير.

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