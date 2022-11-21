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الإثنين، 21-11-2022 04:26 م

أفضل التطبيقات لتتبع المباريات واللاعبين في كأس العالم

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الوكيل الإخباري - يستعد مشجعو كرة القدم من جميع أنحاء العالم لمشاهدة فرقهم المفضلة ولاعبيهم المحبوبين في بطول كأس العالم التي بدأت يوم الاحد، ومع ذلك قد لا يتمكن الجميع من مشاهدة جميع المباريات للعديد من الأسباب كالانشغال بالعمل أو الالتزامات الأخرى.

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ولهذا السبب أوردت صحيفة إنديان إكسبرس، مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تساعد في تتبع مباريات كأس العالم وأخبار اللاعبين وكل ما يتعلق بهذا الحدث الرياضي الكبير، على النحو التالي:


تطبيق FotMob 

تطبيق رائع لمتابعة كرة القدم خلال بطولات مثل كأس العالم. يتيح لك التطبيق تحديد الفرق واللاعبين المفضلين لديك بسهولة، وسيتم عرض كل شيء حول الفرق واللاعبين، بما في ذلك نتائج المباريات وتحديثات الإصابة والمباريات القادمة.

يأتي FotMob أيضاً مع بعض الأدوات الذكية الأنيقة على أندرويد والتي يمكنك تثبيتها على شاشتك الرئيسية لمراقبة الفريق الذي تختاره، وجدول المجموعة وجميع الأخبار بشكل عام.

 

بحث غوغل

يعد تطبيق بحث غوغل الافتراضي الموجود على معظم هواتف أندرويد مصدراً رائعاً للمعلومات للمعجبين. تتيح لك ميزات التوجيه الرياضي الخاصة تتبع فرقك المفضلة ومواكبة الأخبار والمزيد. ما عليك سوى البحث عن الفرق أو اللاعبين المفضلين لديك للبدء. يمكنك أيضاً تثبيت نتائج المباريات المباشرة على الصفحة الرئيسية عندما يلعب فريقك المفضل لمراقبة النتيجة من أي تطبيق.

 

تطبيق + FIFA 

يعد تطبيق FIFA الرسمي مثالياً إذا كان ما تبحث عنه هو تطبيق رسمي بسيط وموثوق، إذ يمكنك تتبع فرقك المفضلة من خلال البطولة وأيضاً متابعة أخبار موثوقة عن اللاعبين والفرق والتشكيلات. يأتي تطبيق FIFA + أيضاَ مع الكثير من المحتوى الأصلي الذي يمكنك مشاهدته عندما لا تشاهد مباراة.

 

تطبيق World Football Scores

أبسط تطبيق لاستخدامه في هذه القائمة، لا يطلب منك اختيار أي فرق مفضلة، وهو تطبيق رائع لأولئك الذين يرغبون في التركيز على البطولة بأكملها. لديك علامات تبويب مخصصة على الشاشة الرئيسية للمباريات وجداول المجموعات والأخبار، وإذا تعمقت في الإعدادات، يمكنك تمكين أو تعطيل الإشعارات الفورية لفرق محددة.

 

تطبيق OneFootball 

يتتبع التطبيق المباريات واللاعبين والبطولات أثناء كأس العالم، إضافة إلى مباريات الدوري والبطولات الأخرى مثل دوري أبطال أوروبا. يأتي OneFootball أيضاً مع عنصر واجهة مستخدم واحد لشاشات أندرويد الرئيسية، إذ يمكنك تتبع كل الأخبار التي تحدث في مكان واحد.

 

 

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