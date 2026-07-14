الثلاثاء 2026-07-14 03:48 م

أفضل التطبيقات لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات

ثصيق
تعبيرية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 11:49 ص
الوكيل الإخباري-   تسببت الإعلانات الطويلة غير القابلة للتخطي على يوتيوب، خاصة عبر أجهزة التلفزيون، في إزعاج كثير من المستخدمين، ما دفع البعض للبحث عن حلول لمشاهدة المحتوى دون إعلانات.اضافة اعلان


ويُعد يوتيوب بريميوم الخيار الرسمي لإزالة الإعلانات بالكامل، لكنه خدمة مدفوعة تبلغ 15.99 دولارًا شهريًا، مع وجود باقة عائلية وباقة بريميوم لايت الأرخص التي تزيل الإعلانات من معظم الفيديوهات غير الموسيقية.

كما توجد بدائل مجانية، أبرزها تطبيق NewPipe وSkyTube لنظام أندرويد، وهما تطبيقان مفتوحا المصدر يقدمان مشاهدة خالية من الإعلانات مع مزايا مثل التشغيل في الخلفية، لكنهما لا يدعمان تسجيل الدخول إلى حساب يوتيوب.

أما متصفح DuckDuckGo فأضاف ميزة لحجب إعلانات يوتيوب عبر أداة مدمجة لحظر الإعلانات، دون الحاجة إلى إضافات خارجية.

ورغم توفر هذه الخيارات، يبقى يوتيوب بريميوم الحل الرسمي والأكثر تكاملاً للحصول على تجربة مشاهدة خالية من الإعلانات على مختلف الأجهزة.
 
 


gnews

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