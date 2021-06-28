أفضل بدائل كلوب هاوس للاندرويد 2021

الوكيل الإخباري - تسعى جميع منصات التواصل الاجتماعي والشركات إلى تقديم بدائل كلوب هاوس، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي حققها التطبيق في وقت قصير.

اضافة اعلان



وقد بدأت الشركات في إطلاق بدائل كلوب هاوس المتنوعة، كما أن المنصات الكبيرة بدأت بإطلاق بدائلها أيضًا.

خاصية Spaces من تويتر

تأتي هذه الخاصية لتكون بديل كلوب هاوس من تويتر، وهي تعتمد على فكرة قريبة من كلوب هاوس ولكن عبر حسابات تويتر.

يمكنك إضافة 11 شخص كحد أقصى للغرفة في Spaces وهي مفتوحة للعامة حيث يستطيع أي شخص الدخول إليها.



منصة Riff

تختلف هذه المنصة عن كلوب هاوس وجميع بدائله الأخرى، حيث تعتمد على المحتوى المسجل مسبقًا قبل نشره.

وتستطيع عبر هذه المنصة تسجيل 3 دقائق كحد أقصى قبل أن تنشره على المنصة.

منصة Spoon

تسمح لك هذه المنصة بكسب الأموال من تسجيلاتك الصوتية وغرفك.

وبينما لم تطلق كلوب هاوس بعد خاصية كسب الأموال، إلا أن الجميع يتوقعون أن تسمح المنصة للمستخدمين بكسب الأموال منها.



تطبيق Leher

يفتخر هذا التطبيق بأنه يشبه كلوب هاوس كثيرًا، وهو يقول بأنه يرغب في التفوق على كلوب هاوس وتقديم مميزات جديدة.

يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالدخول إلى الغرف عبر الفيديو أو الصوت فقط، وهو يسمح للمستخدمين بكسب الاموال من خلاله.



غرف إنستغرام

يعمل فيسبوك جاهدًا على تقديم بديل كلوب هاوس مباشرةً، وعلى الرغم من هذا فإن إنستاجرام قد أطلقت بديل كلوب هاوس الخاص بها.

لا تختلف هذه الخاصية كثيرًا عن البث المباشر في إنستاجرام، ولكن بدلًا من مشاركة شخص واحد تستطيع مشاركة أكثر من شخص معًا.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















