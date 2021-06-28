الإثنين 28-06-2021
الوكيل الاخباري

الأرصاد لـ الوكيل : الموجة الحارة مستمرة خلال الأيام القادمة

الأوبئة تبحث اليوم مزج المطاعيم والجرعة الثالثة وخفض سن متلقي اللقاح

ترخيص السواقين تعلن عن مواعيد جولات ' بنوصلك '

مجلس النواب الـ 19 أقرّ في دورته الأولى 23 مشروع قانون وقانونا معدّلا

ترجيح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية من 2 إلى 4 % نهاية الشهر الحالي

الصحة : على هذه الفئة التوجه إلى مراكز التطعيم دون موعد

الملكة رانيا تهنئ ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وظائف شاغرة لدى مياهنا.. تفاصيل

مهلة تأجيل دفع ضريبة الدخل 2 % عند الاستيراد تنتهي بالأول من تموز

الإثنين، 28-06-2021 11:51 ص

أفضل بدائل كلوب هاوس للاندرويد 2021

download


الوكيل الإخباري - تسعى جميع منصات التواصل الاجتماعي والشركات إلى تقديم بدائل كلوب هاوس، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي حققها التطبيق في وقت قصير. 

اضافة اعلان


وقد بدأت الشركات في إطلاق بدائل كلوب هاوس المتنوعة، كما أن المنصات الكبيرة بدأت بإطلاق بدائلها أيضًا. 

 

خاصية Spaces من تويتر
تأتي هذه الخاصية لتكون بديل كلوب هاوس من تويتر، وهي تعتمد على فكرة قريبة من كلوب هاوس ولكن عبر حسابات تويتر.
يمكنك إضافة 11 شخص كحد أقصى للغرفة في Spaces وهي مفتوحة للعامة حيث يستطيع أي شخص الدخول إليها.

 

منصة Riff

تختلف هذه المنصة عن كلوب هاوس وجميع بدائله الأخرى، حيث تعتمد على المحتوى المسجل مسبقًا قبل نشره.
وتستطيع عبر هذه المنصة تسجيل 3 دقائق كحد أقصى قبل أن تنشره على المنصة.

 

منصة Spoon

تسمح لك هذه المنصة بكسب الأموال من تسجيلاتك الصوتية وغرفك.
وبينما لم تطلق كلوب هاوس بعد خاصية كسب الأموال، إلا أن الجميع يتوقعون أن تسمح المنصة للمستخدمين بكسب الأموال منها.

تطبيق Leher
يفتخر هذا التطبيق بأنه يشبه كلوب هاوس كثيرًا، وهو يقول بأنه يرغب في التفوق على كلوب هاوس وتقديم مميزات جديدة.
يسمح هذا التطبيق للمستخدمين بالدخول إلى الغرف عبر الفيديو أو الصوت فقط، وهو يسمح للمستخدمين بكسب الاموال من خلاله.

 

غرف إنستغرام

يعمل فيسبوك جاهدًا على تقديم بديل كلوب هاوس مباشرةً، وعلى الرغم من هذا فإن إنستاجرام قد أطلقت بديل كلوب هاوس الخاص بها.
لا تختلف هذه الخاصية كثيرًا عن البث المباشر في إنستاجرام، ولكن بدلًا من مشاركة شخص واحد تستطيع مشاركة أكثر من شخص معًا.

 



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 







 




 

 


 

إقرأ ايضا
windows11-1170x658

ويندوز 11 يدعم تطبيقات أندرويد

download (2)

تعرف على اهداف مايكروسوفت تريد Steam

what_is_google_one_main3_thumb1200_4-3

شارك مساحة تخزين Google One الخاصة بك مع عائلتك

android-q-720x720

طريقة انشاء تطبيق اكتشاف الحوادث في هاتف بكسل

بوت-ماسنجر

خطوات إنشاء ماسنجر بوت

شريط-اللمس-Touch-Bar-في-جهاز-ماك-بوك-برو-2016

كيفية أصلاح شريط اللمس في أجهزة ماك بوك عند توقفه عن العمل

أخبار متعلقة
زيادة-متابعين-انستقرام

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

293b6d80-4e99-4bf3-babd-a2263eb50082

تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً

شعار-تويتر-800x549

تويتر يتيح ميزة جديدة لمضيفي spaces

640

امازون تطلب المساعدة من منصات التواصل الاجتماعي

1c3191db-3f77-45c4-9aaa-c2ef597ea09a_16x9_1200x676

لمنع تويتر من بيع معلوماتك .. اتبع هذه الخطوات

60c935d14236042cb91b9883

تعطل خدمات تويتر في بعض الدول