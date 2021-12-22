أفضل بدائل منصة فيسبوك في الوقت الحالي

الوكيل الإخباري - تعتبر منصة فيسبوك إحدى أهم منصات التواصل الاجتماعي المتاحة حاليًا، وربما تكون في بعض البلاد وسيلة التواصل الاجتماعي الرسمية بين الحكومات والمواطنين.





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ولكن يشعر الكثيرون بالاستياء ناحية فيسبوك وسياسات الشركة السيئة في مختلف المجالات وخاصةً حماية خصوصية وبيانات المستخدمين.



وتجعل هذه السياسات المستخدمين راغبين في الانتقال من المنصة وتركها، ولكن قد لا يستطيعون التخلي عن خدماتها المختلفة.

وتوجد مجموعة من المنصات المختلفة التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل كامل بعيدًا عن منصة فيسبوك والمنصات التابعة لها.





منصات تخزين الصور المختلفة



يعتمد البعض على منصة فيسبوك من أجل خدمات تخزين الصور التي توفرها المنصة. حيث تستطيع رفع الكثير من الصور ومشاركتها عبر حسابك دون الحاجة لشراء مساحة تخزين إضافية.



وتوجد الكثير من خدمات تخزين الصور المتاحة للمستخدمين والتي توفر له الاختيارات نفسها، ولكن دون خاصية مشاركة الصور بشكل واسع.



وتعتبر منصة Google Photos إحدى أفضل بدائل فيسبوك عندما يتعلق الأمر بتخزين الصور، ولكن لا توفر المنصة مساحة كبيرة مجانية.

وتقدم منصة Google Photos مجموعة من الخدمات الموجودة في منصة فيسبوك عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور. حيث تستطيع عبرها مشاركة الصور مباشرةً مع أحد المستخدمين، كما أن المنصة تعمل على ربط المستخدمين وجهات الإتصال في حساب جوجل الخاص بك تلقائيًا مع الصور التي تلتقطها وتنبههم لذلك.



ولكن يحتاج المستخدم إلى الدخول إلى الرابط الذي تقرر مشاركته أو فتح منصة الصور ليرى الصور متاحة أمامه ويشاركك فيها.



ويمكنك النظر إلى بدائل منصة Google Photos أيضًا إذا كنت تبحث عن منصات مجانية لتخزين الصور دون الحاجة لشراء مساحة إضافية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية اظهار أخبار متعلقة

