أفضل برامج تعديل الصور للأندرويد

الوكيل الإخباري - كنت تحتاج في الماضي إلى حاسوب احترافي لتتمكن من تعديل الصور بشكل احترافي ومرضي،ولكن اليوم وصلت تطبيقات تعديل الصور على أندرويد إلى جودة تقترب من تطبيقات الحواسيب الاحترافية.

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تطبيقات تعديل الصور على أندرويد :

تطبيق Snapseed.

يعتبر Snapseed أحد أفضل تطبيقات تعديل الصور على الهواتف المحمولة بشكل عام، وذلك لأنه يتوافر على هواتف أندرويد وآيفون أيضًا.



تطبيق lightroom.

يعرف كل المصورين المحترفين هذا التطبيق من نسخة الحاسب الشخصي له، وهو أحد تطبيقات شركة ادوبي المشهورة.



تطبيق Photoshop Express.

يعرف تطبيق فوتوشوب بكونه أشهر تطبيق تعديل صور احترافية، ولذلك يستخدمه الملايين من المحترفين والمبتدئين على حدٍ سواء.



تطبيق Prisma.

يعتمد التطبيق على استخدام التأثيرات التي تغير من شكل الصورة تمامًا، ولهذا يفضله الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.



تطبيق VSCO.

يمكنك استخدام النسخة المجانية من VSCO ولكن بمميزات أقل قليلًا من النسخة المدفوعة والتي تكلفك 20 دولار في العام بأكمله.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية















