الوكيل الإخباري - تعد برامج مكافحة الفيروسات Antivirus هي أهم البرامج التي يجب أن تتواجد داخل كل جهاز من أجهزة الكمبيوتر لحمايتها من الاختراق وعدم تحميل البرامج الضارة ، ومن المعروف أن هناك العديد من برامج مكافحة الفيروسات منها المجاني ومنها ماهو بمقابل ولكن سنوضح أفضل برامج مكافحة الفيروسات للكمبيوتر المجانية لعام 2022

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أفضل برامج مكافحة الفيروسات Antivirus





1- برنامج Bitdefender Antivirus Free Edition



يعتبر هذا البرنامج هو أفضل برنامج مجاني لمكافحة الفيروسات في 2022، ويتكون برنامج Bitdefender Antivirus Free Edition من آليات فحص سريعة للفيروسات وتنظيفها، ويعد هذا البرنامج من البرامج السريعة نوعاً ما ويمكنها التعرف على الفيروسات الضارة ويعمل هذا الإصدار المجاني في وضع الطيران مما يجعل عملية إدارة الفيروسات أكثر سهولة ولكن لا يتمكن هذا البرنامج من التعامل مع التهديدات ، ولكن يمكنك إستبدال هذا البرنامج ببرنامج Bitdefender Antivirus Plus بسعر 2 دولار أمريكي شهرياً للحصول على المزيد من الخواص والإمكانيات الإضافية والتي منها الحماية المصرفية عبر شبكات الإنترنت وإدارة كلمات المرور وغيرها .



2- برنامج Sophos Home



يعد هذا البرنامج الأفضل لحمايتك في المنزل ، حيث يتمكن برنامج Sophos Home من حماية أمن جهاز الكمبيوتر وذلك بشكل قياسي وحمايته من البرامج الضارة ومكافحة الخداع عبر أدوات التصفح ، ومن خلاله يمكنك التحكم في المحتوى وإمكانية إدارة ما يقرب من 10 أجهزة كمبيوتر وما يميز هذا البرنامج كونه لا يتطلب تسجيل الدخول مثل بعض برامج مكافحة الفيروسات الأخرى ويتمكن من إزالة البرامج الضارة وحماية الويب وكاميرا الويب أيضاً .



3- برنامج Avast Free Antivirus



يعد برنامج Avast Free Antivirus من أفضل البرامج المجانية في مكافحة الفيروسات الضارة وحماية أمان أجهزة الكمبيوتر كما يتميز هذا البرنامج بسهولة إستخدامه ويتمكن البرنامج من الحفاظ على خصوصية البيانات والملفات الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، ومحاربة ومطاردة العديد من الفيروسات الضارة بعد إكتشافها ويتوافق هذا البرنامج مع جميع المتصفحات ويقوم بفحص النظام وتنظيفه ، خلال دقائق معدودة ويقوم بذلك بشكل تلقائي بمجرد فتح جهاز الكمبيوتر يبدأ البرنامج في العمل كما يقوم بفحص شبكات الإنترنت وا wireless والواي فاي ويمكن تحميله على جهاز الكمبيوتر والهواتف الذكية وأجهزة التابلت.



4- برنامج Avira Free Antivirus



يعد هذا البرنامج من أفضل برامح مكافحة الفيروسات حيث يمكنه سحق العديد من التهديدات كما أنه لا يؤثر في سرعة النظام أثناء العمل وهو يعمل بشكل تلقائي ومن ذات نفسه فلا تحتاج إلى ضبط إعدادات البرنامج وخلافه ويقوم بمراقبة جهاز الكمبيوتر الخاص بك والحفاظ على تنظيفه وسلامته وفي حالة وجود أي تهديد خطر يقوم بتنبيهك لذلك .



5- برنامج Kaspersky Free



يعتبر أحد اشهر برامج مكافحة الفيروسات في العالم التي تقدم مجاناً ، ويأتي برنامج Kaspersky Free بإصدار مدفوع وآخر مجاني ، ولكن ما يعنينا هنا الإصدار المجاني وهو النسخة المصغرة من البرنامج الكامل المدفوع ويتميز هذا البرنامج بأنه يقوم بحماية الخصوصية وحماية أمان جهاز الكمبيوتر كما أنه سهل الاستخدام ولا يحتاج لأي تعقيدات أما بالنسبة للنسخة المدفوعة من البرنامج سعرها 29.9 دولار أمريكي ويأتي بالعديد من المميزات الإضافية والحماية من برامج التجسس.

صدى البلد