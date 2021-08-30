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الإثنين، 30-08-2021 04:45 م

أفضل تطبيقات أندرويد لتتبع المواقع

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الوكيل الإخباري - تستطيع تتبع مكان أصدقائك وأفراد أسرتك بسهولة عبر تطبيقات أندرويد خاصة، وذلك حتى تتمكن من مساعدتهم إذا حدث شيء ما.

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وتصبح هذه التطبيقات ذات أهمية خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال وهواتفهم المحمولة، حيث قد تسرق الهواتف أو يضيع الأطفال في منطقة ما. 

 

تطبيق Glympse
يمتاز تطبيق Glympse بأنه يحذف الموقع الذي قمت بمشاركته تلقائيًا بعد فترة من الزمن، وهذا يحميك من مشاركة الموقع لفترات طويلة.
وهو يعتبر أشبه بشبكة تواصل اجتماعي متعلقة بالمواقع فقط، حيث لا تحتاج لتسجيل الدخول في الخدمة أو عمل حساب لتتمكن من استخدامها.
ويمكنك استخدامه بدلًا من واتساب لتتمكن من إرسال مكانك لأحد أصدقائك أو لزملائك في العمل. 

 

تطبيق Family Locator

يعتبر Family locator أحد أفضل تطبيقات التتبع ومراقبة الأطفال في الوقت الحي، وذلك لأنه يضم مجموعة من المميزات المفيدة للأهل.
وتستطيع عبر التطبيق إنشاء مناطق آمنة و غير آمنة، وذلك حتى تحصل على تنبيه عندما يتجاوز طفلك المنطقة الآمنة أو العكس.

 

تطبيق Geo Tracker
يعتبر Geo Tracker أحد تطبيقات التتبع الإحترافية، حيث يقوم برسم خط سيرك في خريطة واضحة.

كما يعرض لك مجموعة من البيانات الهامة التي تحتاجها في رحلتك، وتضم هذه البيانات سرعة الرياح وارتفاع الجبال وسرعة مشيك ودرجات الحرارة ودرجات ميل الجبال.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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