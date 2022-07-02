أفضل تطبيقات أندرويد مفيدة عند شراء هاتف جديد

الوكيل الإخباري - يحتاج كل مستخدم للهواتف الذكية إلى تطبيقات تساعده على تسهيل حياته وإنجاز أعماله والاستفادة القصوى من هاتفه، وتوجد مجموعة من أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي على كل مستخدم تثبيتها عند شراء هاتف جديد، وهي التطبيقات التي لا غنى عنها أيضا لأي مستخدم لهواتف وأجهزة أندرويد، وفي ظل توفر أكثر من 3 مليون تطبيق أندرويد على متجر جوجل بلاي، يجد المستخدم صعوبة في الوصول إلى أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنها.





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هذه أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي لا غنى عنها للمستخدمين:





– VLC for Android – أفضل مشغل للفيديو

من أفضل تطبيقات أندرويد المفيدة التي لا غنى عنها عند شراء هاتف جديد، خصوصا لمحبي مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر الهاتف، حيث يعتبر تطبيق VLC أفضل مشغل فيديو يتيح تشغيل مقاطع الفيديو والصوت بأنساق “صيغ” مختلفة، مع عدم وجود أي إعلانات.

– Google Keep: تطبيق لحفظ الملاحظات والأفكار

رغم توفر العديد من تطبيقات حفظ الملاحظات المميزة لمستخدمي أندرويد، إلا أن تطبيق Google Keep من أفضل تطبيقات أندرويد التي لا غنى عنها عند شراء هاتف ذكي جديد، حيث يتميز بالبساطة مع كل المميزات التي يحتاجها المستخدم لحفظ الملاحظات والأفكار.

– Pocket لحفظ المقالات وقرائتها دون إنترنت

لا يوفر تطبيق Pocket لمستخدمي أندرويد حفظ المقالات وصفحات الويب لقرائتها لاحقا دون إنترنت فقط، بل يتيح طريقة عرض للمقالات مريحة للعين وأسهل للقراءة، مع إمكانية التحكم في حجم الخط وخلفية النص وإمكانية الاستماع للمقالات صوتيا (تدعم اللغة الإنجليزية فقط).

– Files من جوجل لإدارة الملفات

إذا حصلت أو اشتريت هاتف أندرويد جديد، ربما يكون تطبيق Files من جوجل من أفضل تطبيقات أندرويد التي يجب عليك تثبيتها، وهو تطبيق لإدارة الملفات يتيح للمستخدم التعرف على الملفات المكررة ونقل ونسخ الملفات، بالإضافة إلى تنظيف الهاتف من الملفات غير الضرورية، إلى جانب إمكانية نقل وإرسال الملفات مشفرة دون إنترنت بما في ذلك التطبيقات إلى الأصدقاء أو الهواتف الأخرى.





– Google Photos لإدارة الصور

يعد تطبيق Google Photos من أكثر التطبيقات والخدمات شعبية مؤخرا، حيث يوفر للمستخدم إمكانية حفظ نسخة من صوره مجانا عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية البحث داخل الصور بسهولة والوصول إليها من الأجهزة المختلفة.

– LastPass لحفظ كلمات المرور

يقدم تطبيق LastPass للمستخدمين خزانة آمنة لحفظ كلمات المرور وبيانات بطاقات الائتمان، هذا بالإضافة إلى توليد كلمات مرور قوية، وبعدها يمكن للمستخدم تسجيل الدخول تلقائيا في التطبيقات والمواقع المختلفة دون الحاجة لكتابة كلمة المرور في كل مرة.

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