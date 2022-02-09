الوكيل الإخباري - يعد الرسم من المواهب الرائعة، التي تنمي قدرات الطفل ومهاراته الإدراكية ومخيلته، كما تسمح له بالتعبير عن أفكاره ومشاعره وإطلاق العنان لإبداعه، فضلاً عن كونه من الأنشطة المفيدة التي تجذب انتباهه.

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ولتسلية الطفل وإبقائه منشغلاً، نقدم في ما يلي مجموعة من أفضل تطبيقات الرسم للأطفال:





DRAW AND TELL

من أبرز التطبيقات وأكثرها شعبية، فهو يضم مجموعة كاملة من الأدوات الرقمية، مثل: أقلام التلوين، وفرش الرسم، وملصقات الاستنسل، وغيرها، كما يتميز التطبيق بالتسجيل الصوتي والرسوم المتحركة، ما يجعله جذاباً ومثيراً للطفل.



DOODLE BUDDY

يتيح التطبيق للطفل إمكانية الرسم على الصور الخاصة به، أو على الخلفيات المتعددة الجاهزة في التطبيق، مع إمكانية مشاركة إنجازاته مع الأصدقاء، كما يتميز باحتوائه على أكثر من 1400 ملصق، وأدوات متنوعة للاستمتاع بتجربة كاملة للرسم.



DRAW IN

يساعد هذا التطبيق في تعزيز المهارات الحركية والتركيز، فهو يعتمد على اتباع الطفل للخطوط العريضة المرسومة، وتلوين الرسومات، مع إتاحة فكرة المكافأة عند إنهاء المهمة.



DRAW STORY!

يتميز بطابع مغامرة جذاب، إذ يعتمد على استخدام الطفل لمهاراته في الرسم للخروج من المشاكل، كما يستطيع الطفل الانتقال بين مستويات متعددة، لإنشاء قصة مثيرة، باستخدام apple pencil أو الإصبع.



CRAYOLA CREATE AND PLAY

يتميز بتقنية الرسم التفاعلي، ويقدم دروساً ذات مستويات متدرجة، من خلال الاعتماد على رسم مجموعة متنوعة من الشخصيات الكرتونية، بمساعدة الخطوط العريضة المنقطة.



DRAW.AI

يقدم مجموعة واسعة من الرسومات التي يختار منها الطفل، ويعمل على إعادة رسمها بمساعدة التعليمات خطوة بخطوة، وتأتي بصورة سلسة، وكرسوم متحركة بجانب ميزة التلوين.

زهرة الخليج

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