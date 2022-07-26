أفضل تطبيقات الطقس لنظام أندرويد

الوكيل الإخباري - يعتبر الحرص على الحصول على بيانات الطقس الأكثر دقة أمر ضروري حتى تكون مستعدًا لأي طقس ستواجهه قبل أن تخرج من منزلك، وفي وقتنا الحاضر تعتبر تطبيقات الطقس أهم المصادر التي يمكن أن نحصل منها على بيانات الطقس.

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تطبيق NOAA Weather & Tides

يستخدم هذا التطبيق بيانات من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والتي تعد واحدة من أكثر مصادر الطقس الموثوق بها. تطبيق NOAA ليس الأجمل، ولكنه يحتوي على الكثير من البيانات المفيدة مثل الظروف الحالية، والملخصات لليومين المقبلين، وخريطة تفاعلية مع بضع طبقات وتخطيطات مختلفة. يتيح لك أيضًا تتبع الطقس لمدن متعددة، وهناك أداة مضمنة للحصول على مناظر سريعة أثناء التنقل.

تطبيق Today Weather

عد Today Weather أحد أكثر التطبيقات شيوعاً على نظام أندرويد، ويتميز بواجهته الأنيقة والبسيطة التي تجعله سهل الاستخدام. يمكن عرض البيانات بسهولة على شاشة تمرير واحدة تحتوي على الكثير من المعلومات مثل درجة الحرارة الحالية ومؤشر جودة الهواء وغير ذلك الكثير.



تطبيق MyRadar

يتبع MyRadar نهجًا مختلفاً لعرض الطقس من خلال وضع الرادار في المقدمة. الشاشة الرئيسية عبارة عن خريطة رادارية بالظروف الحالية وتوقعات الطقس للساعتين والأيام القادمة. يوجد في الجزء السفلي من الشاشة عدد كبير من الطبقات المختلفة القابلة للتحديد للمساعدة في تحسين تجربتك ومنحك الإحصاءات الدقيقة التي تبحث عنها. تؤدي إضافة العديد من الطبقات إلى جعل الواجهة تبدو فوضوية وتعديل البيانات ليس سهلاً، ولكن الرسوم المتحركة في هذا التطبيق سلسة للغاية.

تطبيق Google Weather

على الرغم من أنه ليس تطبيقاً مستقلاً، فإن تطبيق Google Weather يعد اختيارًا قويًا لاحتياجات الطقس الخاصة بك. يأتي التطبيق مثبتاً مسبقاً على الكثير من هواتف أندرويد ويوفر لك الأساسيات في واجهة مُرضية وسهلة الاستخدام. يعرض الظروف الحالية مع توقعات مستقبلية، إضافة إلى بيانات أخرى مثل الرطوبة والرياح وشروق الشمس وغروبها والمزيد. هناك أيضاً بعض الأدوات التي تعمل جيداً مع Material You في أندرويد 12.

تطبيق 1 Weather

يحتوي على جميع المعلومات الأساسية مثل الظروف الحالية، والتنبؤات المستقبلية، وتنبيهات الطقس، وما إلى ذلك، كما أنه يحتوي على اثنين من الأدوات المصغّرة التي تشترك في نفس التصميم النظيف والأنيق مع التطبيق. الإصدار المتميز من التطبيق لا يحتوي على إعلانات.

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