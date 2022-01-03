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الإثنين، 03-01-2022 02:45 م

أفضل تطبيقات حظر المكالمات والرسائل المزعجة

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الوكيل الإخباري - قطعت تقنية حظر المكالمات شوطاً طويلاً، منذ ظهورها لأول مرة قبل بضع سنوات، وبينما توفر الشركات المصنعة للهواتف الذكية اليوم القدرة على حظر المكالمات افتراضياً مقابل اشتراك شهري،

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هناك العديد من التطبيقات المجانية والمدفوعة، التي يسهل استخدامها، ويمكنها مساعدتك على التخلص من المكالمات والرسائل المزعجة، نسرد أبرزها في ما يلي:

Truecaller
يعتبر تطبيق Truecaller من أفضل وأكثر التطبيقات شهرة في العالم، حيث يستخدمه العديد من الناس لمزاياه الأخرى، التي تتضمن كشف هوية المتصل إذا كان مسجلاً في قاعدة بيانات التطبيق، لكن العديد من الناس يفضلونه لخاصية حظر الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها. ويتيح الآن تطبيق Truecaller للمستخدمين خاصية حظر المتصلين الجدد على الفور، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، ما يوفر الوقت للعديد من العملاء.


Call Control
يساعد هذا التطبيق على حظر المكالمات الآلية والتسويق الهاتفي بفاعلية، باستخدام نظام جمع البيانات من المجتمع مثل Truecaller، كما يعرض التطبيق هوية المتصل، لتسهيل التعرف إلى المتصلين غير المسجلين على الهاتف، وتجنب المزعجين.

 

زهرة الخليج 

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