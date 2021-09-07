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الثلاثاء، 07-09-2021 04:05 م

أفضل تطبيقات ويندوز 10 للتركيز على العمل

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الوكيل الإخباري - تساعدك تطبيقات ويندوز 10 التي نذكرها اليوم في التركيز على عملك والتوقف عن إضاعة الوقت.

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وقد أصبح الكثيرين حول العالم يعملون مع أجهزة الحاسوب بشكل مستمر، وازداد عددهم كثيرًا بعد أزمة كوفيد 19 التي تسببت في زيادة معدلات العمل عن بعد.

 

لذلك تصبح التطبيقات التي تساعدك على التركيز هامة، حيث تزيد من معدل إنتاجيتك وتجعل العمل عبر الحاسب أسهل.

تطبيق FocalFilter
يعمل هذا التطبيق عبر فكرة بسيطة للغاية، حيث يقوم بحظر جميع المواقع التي يمكن أن تضيع وقتك. 

 

تطبيق Focus Booster

يساعدك هذا التطبيق على إدارة المهام المتنوعة التي تمتلكها وإعطاء كل مهمة الوقت اللازم حتى تتمكن من إدارتها بشكل مناسب.
حيث يسمح لك Focus Booster بإنشاء مؤقت وإعطاء هذا المؤقت إسم خاص به ليعبر عن المهمة التي تقوم بها.

 

Write Monkey
يساعدك هذا التطبيق إذا كنت تعمل في أحد الوظائف التي تتطلب كتابة بشكل مستمر ولفترات طويلة. 
ويقوم التطبيق بالاستحواذ على كامل شاشتك وذلك حتى تتمكن من العمل على الكتابة بشكل سريع والتركيز عليها بشكل كامل.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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