الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : وفاة واصابة بحادث سير مروع على طريق المفرق

الغذاء والدواء توضح حول تحذير من حلوى "كادبوري"

البيت الأبيض يعلن عن تقديمه لأوكرانيا كل ما يلزم للهجوم المضاد

الصفدي يشيد بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

السقاف: توفير 3200 فرصة عمل من خلال مشاريع استثمارية

زاخاروفا تعلق على كلمات زيلينسكي حول الحرب الأخيرة

أنقرة تعلن تحييد 8 عناصر إرهابية شمال سوريا

المركزي الأردني يرفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة اعتبارا من الاحد المقبل

السير تكشف سبب الازدحام على مخرج جسر النهضة باتجاه اشارات الثامن

الخميس، 04-05-2023 04:37 م

أفضل تطبيقين لاستكشاف أخطاء شبكة وايفاي وإصلاحها

202353190253687X


الوكيل الإخباري - تعد شبكة وايفاي واحدة من أهم التقنيات التي نستخدمها يومياً، لذا فإن أي مشكلة تتعرض لها هذه التقنية قد تتسبب لنا بالعديد من الارباكات.

فيما يلي تطبيقين مفيدين لاستكشاف أخطاء شبكة واي فاي وإصلاحها، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني: 

تطبيق Opensignal

اضافة اعلان

يعمل هذا التطبيق في نظامي iOS و أندرويد من قاعدة بيانات ضخمة يمكن أن تساعد في تحديد التغطية التي تحتاج إلى التحقق منها. يمكنك استخدامه لتحليل أفضل مكان في منزلك للحصول على اتصال قوي من خلال معلومات حول اتصالك اللاسلكي. كما يقوم بإجراء اختبارات السرعة لمعرفة مدى جودة عمل الإنترنت لديك. 

 

تطبيق WiFi Analyzer

يحتوي التطبيق الذي يعمل على نظامي التشغيل iOS و أندرويد على خيارات أقل من التطبيقات الأخرى، ولكنه يتميز برسوم بيانية ملونة تقدم تمثيلاً مرئياً بسيطاً لنوع الإشارة التي تحصل عليها.


يمكنك التبديل بين اتصالات 2.4G و 5G وإعداد أجهزة جديدة تماماً تريد استخدامها عبر الإنترنت. من المفترض أن يساعدك ذلك عند حذف إعدادات وايفاي الحالية والبدء من جديد بعد إعادة تشغيل المودم والموجه، وهي خطوة شائعة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

 

24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62-143345-saudi-open-whatsapp-connection-question-answered_700x400

قريباً .. واتساب تطرح ميزة للدردشات

20235315351457E0

غوغل وآبل تقترحان معياراً لمكافحة التتبع غير القانوني

0000054-878-7

ابتكار جديد يترجم الافكار الى كلمات مقروءة

whatsapp12

واتساب تتيح مشاركة الحالة على فيس بوك مباشرة

Doc-T-1062442-638185794035298959

إجراء عليك اتخاذه في جهاز آيفون لتوفير الكثير من المال

image_253500_ar

آبل تطلق تحديثاً طارئاً لأجهزتها.. في منتصف الليل