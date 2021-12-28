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الثلاثاء، 28-12-2021 02:41 م

أفضل مشغلات الفيديو المجانية في أندرويد

هاتف


الوكيل الإخباري - يمتلك نظام أندرويد مجموعة كبيرة من التطبيقات الخارجية التي يمكنك تثبيتها واستخدامها بدلًا من تطبيقات النظام الرسمية.

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وتعتبر مشغلات الفيديو أحد أشهر هذه التطبيقات والتي يمتلئ بها متجر جوجل بلاي، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الخصائص المختلفة.

تطبيق VLC
يعتبر تطبيق VLC أحد أشهر مشغلات الفيديو عبر مختلف المنصات، حيث يمتلك نسخة خاصة لأجهزة ويندوز وماك وآيفون أيضًا.

تطبيق KMPlayer
يمكنك أن تجد هذا التطبيق في الكثير من هواتف أندرويد المختلفة والخاصة بمختلف المستخدمين، حيث يقدم التطبيق مجموعة كبيرة من الميزات.

تطبيق Nova Video Player
يعمل هذا التطبيق على جمع مقاطع الفيديو من جميع الأماكن من هاتفك ومن ثم يضعها أمامك في واجهة واحدة سهلة الاستخدام.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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