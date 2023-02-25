أفضل 3 تطبيقات VPN على آيفون

الوكيل الإخباري - يمكن أن تساعد الشبكات الافتراضية الخاصة VPN في حمايتك من أدوات التتبع والإعلانات والرسائل غير المرغوب بها التي يمكن أن تلحق الضرر بتجربة التصفح الخاصة بك.



وللحصول على تجربة تصفح آمنة، أورد موقع سلاش غير الإلكتروني أفضل 3 تطبيقات VPN يمكنك استخدامها على جهاز آيفون الخاص بك، على النحو التالي:





تطبيق ExpressVPN

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يوفر التطبيق وصولاً آمناً إلى الإنترنت من خلال 3000 خادم. تعمل اتصالات VPN بشكل أفضل عندما لا يكون الخادم مزدحماً، لذلك، كلما ازداد عدد الخوادم التي يوفرها VPN، كلما ازدادت مقدرته على التغطية في أوقات الازدحام.

ميزة رئيسية أخرى هي التنوع الجغرافي، إذ أنه يوفر مواقع اتصال في 94 دولة، مما يوفر للمستخدمين إحدى أفضل شبكات التغطية في سوق VPN. يقدم ExpressVPN الخدمة الأفضل لعملائه من ناحية بروتوكولات الأمان والتشفير عبر الإنترنت، كما أنه لا يحتفظ بسجلات لبيانات المستخدم.

تطبيق Proton VPN



يتميز هذا التطبيق بنجاحه في إلغاء حظر بعض خدمات البث مثل نيتفليكس للمستخدمين الذين يتطلعون إلى مشاهدة برامجهم المفضلة أثناء تواجدهم بالخارج أو التعامل مع مكتبة أجنبية من العناوين المتاحة.

يتضمن Proton VPN إعدادات أمان واتصال إضافية بما في ذلك VPN Accelerator، وهي أداة يمكن أن تزيد من سرعة اتصال VPN الخاص بك بأكثر من 400٪. يوفر التطبيق اتصالاً بـ 67 نقطة وصول فريدة من خلال 2169 خادماً. ويقدم التطبيق أداة حظر للإعلانات تسمى NetShield، وهي ميزة تصفية DNS تحمي المستخدمين من البرامج الضارة وتتبع مواقع الويب، مع إيقاف الإعلانات. تعمل ميزة Stealth أيضاً على إخفاء توقيعك في مواقع الويب التي ترغب في التنقل فيها.

تطبيق Hide.me



تميز التطبيق بتشفير فائق ووصولاً آمناً في 77 موقعاً عبر شبكة تتضمن أكثر من 2100 خادم فريد، وسرعات تنزيل وبث وصلت إلى 1 غيغابت.





في حين تقدم تطبيقات الـ VPN التقليدية قائمة بالخوادم، وبعض الإعدادات الأساسية التي يمكن تبديلها، وزر VPN كبير، يوفر تطبيق hide.me قائمة خوادم قابلة للفرز بالكامل بالإضافة إلى معلومات شاملة عن وقت ping واختيار البروتوكول (IKEv2 و OpenVPN و WireGuard)، بالإضافة إلى إعدادات الاتصال التلقائي ومفتاح القفل.

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