الوكيل الإخباري - مع اتجاه الكثيرين لنشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، برزت الحاجة إلى تطبيقات تحرير فيديو ذات جودة عالية وسهلة الاستخدام في نفس الوقت.

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فيما يلي أفضل 4 تطبيقات لتحرير الفيديو وإنتاج مقاطع مميزة، بحسب موقع زد نت:

Apple iMovie

تم تصميم التطبيق خصيصاً لنظامي ماك وآي أو إس، وهو برنامج تحرير الفيديو الذي تم الترويج له من أبل. استخدم مقاطع الفيديو مباشرة على جهاز أبل الخاص بك لإنشاء أفلام فورية تنافس برامج التحرير الاحترافية. ما عليك سوى اختيار الوسائط التي تريد استخدامها ثم السماح للتطبيق بتجميعها وإبراز أفضل اللقطات وتحرير الباقي تلقائياً. أضف عناوين وموسيقى وانتقالات لزيادة جمالية الفيديو، واستخدم واحداً من 20 نمطاً مختلفاً لإضفاء مزيد من التألق على الفيديو الخاص بك.

DaVinci Resolve

برنامج متقدم تفضله هوليوود ويستخدمه عشاق الرسوم في جميع أنحاء العالم، وهو يتألف من أربعة أجزاء: تحرير احترافي بدقة

8K وتأثيرات بصرية، وتصحيح الألوان، وما بعد إنتاج الصوت. إنه برنامج مجهز لاحتياجات التحرير المتقدمة، مما يجعل من الصعب على بعض المستخدمين المبتدئين العمل عليه. على عكس البرامج التي تركز على المبتدئين.



Lightworks

تطبيق مجاني يوفر دروساً فورية ودعماً ممتازاً لعملائه. وهناك دروس مدتها دقيقتان متاحة من محرري البرنامج الفعليين، مع نصائح حصرية لمساعدتك على تحقيق النجاح. وهناك أيضاً أفكار حول المدونات والتحرير، بالإضافة إلى ملفات الوكيل المحسّنة من ثلاثة أنواع من الوسائط: وسائط HD و 4K و 8K. وتعد ميزة AutoSave ميزة مدروسة بشكل خاص، مما يضمن أنك لست مضطراً للقلق بشأن فقد أحدث مشروع لك في حالة تعطل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ويمكنك مشاركة المشاريع واستخدام السحابة لتخزين وتصفح وإدارة جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك. والأفضل من ذلك، أن هناك واجهة بسيطة سهلة الاستخدام رائعة للقادمين الجدد لبرامج تحرير الفيديو.

VSDC

محرر فيديو مجاني يقدم مجموعة كاملة لتحرير الفيديو مع العديد من الإضافات لتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك. وهناك أيضاً أدوات لمساعدتك في إجراء التعديلات وتحسين الصوت. ويمكنك أيضاً تسجيل المقاطع الصوتية مع لقطات الشاشة المتاحة. وتعمل أداة مفتاح كروما على التخلص من الخلفيات الخضراء، بالإضافة إلى وجود مجموعة من الإضافات مثل المرشحات والتأثيرات الأخرى. وتشمل الأدوات الأخرى تصحيح الألوان وتحرير الفيديو بزاوية 360 مع أدوات إضافية للتكبير والتصغير والمخططات.

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