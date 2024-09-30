الوكيل الإخباري- يُعد فيسبوك واحدًا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحتوي على محتوى ضخم من الفيديوهات، سواء كانت تعليمية أو ترفيهية. لكن للأسف، لا يوفر فيسبوك خيارًا مباشرًا لتحميل الفيديوهات. لهذا السبب، يعتبر تطبيق سناب تيوب من أفضل الحلول لتحميل الفيديوهات بسهولة من فيسبوك. نعرض لكم في هذه المقالة أفضل 5 أدوات لتحميل الفيديوهات من فيسبوك، مع التركيز على الميزات المميزة لكل منها.

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1. سناب تيوب (Snaptube)

سناب تيوب هو أحد أكثر التطبيقات شهرة وشمولية في تحميل الفيديوهات من مختلف المنصات، بما في ذلك فيسبوك. يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام ويدعم تحميل الفيديوهات بجودات متعددة، مما يتيح للمستخدمين تحميل الفيديوهات بجودة HD أو جودات أقل لتوفير مساحة التخزين. كما يدعم تحميل الملفات الصوتية بصيغة MP3، ما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات.



واحدة من أهم ميزات سناب تيوب هي القدرة على تحميل الفيديوهات من منصات متعددة، مثل يوتيوب وإنستغرام بجانب فيسبوك. هذا التنوع يجعله الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يرغبون في تحميل المحتوى من عدة مصادر دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات متعددة. لذلك، يُنصح بـ تحميل البرنامج سناب تيوب للاستفادة من جميع هذه الميزات في مكان واحد.







2. FB Video Downloader

تطبيق FB Video Downloader هو أداة بسيطة ومباشرة مصممة خصيصًا لتحميل الفيديوهات من فيسبوك. يتميز هذا التطبيق بسرعته الكبيرة في تحميل الفيديوهات وحجمه الصغير الذي لا يستهلك الكثير من مساحة التخزين على الجهاز. من خلال هذا التطبيق، يمكنك تحميل الفيديوهات بجودات مختلفة وفقًا لرغبتك.



ما يجعل FB Video Downloader مميزًا هو بساطته وسهولة استخدامه. كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو من فيسبوك ولصقه في التطبيق لتحميله بسرعة. لا يحتوي التطبيق على إعلانات مزعجة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تجربة خالية من التعقيدات.







3. Getfvid

Getfvid هو أداة عبر الإنترنت تتيح للمستخدمين تحميل الفيديوهات من فيسبوك مباشرة دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات. هذه الأداة مفيدة للغاية لأنها تعمل على مختلف الأجهزة، سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب. ما عليك سوى نسخ رابط الفيديو ولصقه في موقع Getfvid لتحميل الفيديو بالجودة التي تختارها.



ميزة أخرى في Getfvid هي إمكانية تحميل الفيديو بصيغة MP4 أو تحويله إلى ملف صوتي بصيغة MP3. هذه المرونة تجعلها خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في الاحتفاظ بالمحتوى بأكثر من صيغة، سواء كان فيديو أو مقطع صوتي.





4. 4K Video Downloader

4K Video Downloader هو تطبيق قوي يتيح لك تحميل الفيديوهات من فيسبوك بجودة عالية تصل إلى 4K. يتميز التطبيق بواجهة مستخدم بسيطة وفعالة، مما يجعل عملية تحميل الفيديوهات من فيسبوك سريعة وسهلة. يمكنك من خلاله تحميل الفيديوهات من الصفحات العامة والمجموعات، وحتى الفيديوهات التي تم بثها مباشرة.



واحدة من الميزات الفريدة لتطبيق 4K Video Downloader هي دعمه لتحميل قوائم تشغيل كاملة أو حسابات كاملة، مما يجعله مثاليًا إذا كنت ترغب في تحميل عدة فيديوهات دفعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك التطبيق اختيار تنسيقات متعددة للفيديو مثل MP4 وMKV، وهو ما يوفر لك مرونة أكبر في تخزين ومشاركة الفيديوهات.









5. MyVideoDownloader for Facebook

MyVideoDownloader for Facebook هو تطبيق مميز يتيح لك تحميل الفيديوهات من فيسبوك بسهولة وسرعة. التطبيق لا يتيح لك تحميل الفيديوهات فقط، بل يتيح أيضًا تنزيل الصور والمحتويات الأخرى التي تشاركها على فيسبوك. واجهة التطبيق سهلة وواضحة، مما يجعل عملية التنقل بين الفيديوهات وتحميلها سريعة وسهلة.