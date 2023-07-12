الوكيل الإخباري - يحتاج كل فرد إلى التحفيز. بدون دافع ، لا أحد يستطيع تحقيق أهدافه.

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يشير الدافع عمومًا إلى الإجراء الذي يمنحك المبادرة. يوجهك إلى الطريق الصحيح. لا يسمح لك أبدًا بأن تكون بطيئًا. قد يكون الدافع داخليًا أو خارجيًا. الدافع الداخلي يرجع إلى سعادتك. بينما عندما يطلب منك وكيل خارجي القيام بشيء ما ، فإنه يكون دافعًا خارجيًا.



التحفيز مميت للطلاب مثل الآخرين. إذا لم يكن الطالب متحمسًا ، فإنه يصبح مهملاً. لن يلتفت إلى دراسته. وبالمثل ، إذا لم تحفزه أو تشجعه ، فهذا يؤدي إلى التدهور. على سبيل المثال؛ إذا كان الطالب ضعيفًا في الرياضيات ، فلا تهينه أبدًا. حاول تعليمهم الطريقة التي يمكنهم بها التعامل معها ، وليس أنت. تم تصميم موقع على الإنترنت حساب الخصم أيضًا بواسطة calculator-online.net لاستيعاب الطلاب في حل مشكلات الرياضيات الخاصة بهم.



يخبرك المقال عن أفضل 5 استراتيجيات لتحفيز الطلاب.



دعنا ننتقل!



استراتيجيات تحفيزية للطلاب:

فيما يلي الاستراتيجيات الخمس التي يجب اعتمادها لتحفيز طلابك.



امنح الطلاب شعورًا بالتحكم:

من المهم جدًا للمدرس أن يحفز تلاميذه بشكل صحيح أثناء التوجيه. أفضل طريقة لإشراك المتعلمين هي منح الطلاب التحكم في بعض المهام. إن منحهم فرصة يبني فيهم نهجًا صحيًا تجاه أهدافهم. على سبيل المثال ، امنح الطلاب فرصة لاختيار الموضوعات الخاصة بمهامهم. وبالمثل ، فإن السماح لهم بالعمل على حل مشاكلهم وأوجه قصورهم يؤدي أيضًا إلى تحفيزهم.



اطلب منهم هنا استخدام حساب الخصم لحل مسائل الرياضيات المختلفة. سيساعدهم بالتأكيد على تعلم المزيد والمزيد. يعمل الطلاب على تعزيز قدراتهم بدلاً من الاعتماد عليك في معظم تعلمهم. يزيدون من رغباتهم بسهولة لتلبية حاجتهم إلى المعرفة حول العديد من الموضوعات.



تقديم الخبرات.

الطلاب المختلفون لديهم كوادر مختلفة. ليس من الضروري أن يتعلم أحد التلاميذ الدرس بسهولة ، فسيتعلمه الآخرون أيضًا. يلقي بعض الطلاب محاضرة فقط ويقدمون نتيجة جيدة. بينما من ناحية أخرى ، يحتاج البعض إلى خبرة عملية. يهتم بعض الطلاب كثيرًا بقراءة الكتب الملونة أو العمل بشكل جماعي.

لذلك ، يعد خلط كل محاضراتك ممارسة صحية. بالإضافة إلى ذلك ، اطلب منهم استخدام الآلات الحاسبة الرياضية تمامًا مثل حساب الخصم للحصول على علامات أفضل. نتيجة لذلك ، يهتم الطلاب بشكل أكبر وفقًا لتفضيلاتهم. هذا يدفعهم أيضًا إلى الانخراط وإيلاء المزيد من الاهتمام.



تقديم المكافآت والمنافسة

المكافآت هي أفضل طريقة لتحفيز أي فرد. يحب الجميع أن يكافأ على أفعاله. إن منح المكافآت للطلاب بشكل خاص يمنحهم طاقة منزلية لزيادة المهام. لمسة صغيرة على الظهر تجعل الطالب يعمل بمزيد من الاجتهاد.

عندما تقوم بتعيين مسابقات بين الطلاب ، فإنهم يحثون على الفوز مما يخلق إحساسًا بالعمل الجاد فيهم. حتى لو منحتهم التصفيق ، فإنهم يحصلون على المتعة التي تجعلهم يحققون المزيد والمزيد.



هنا يجب عليك أيضًا إبقائهم على اطلاع دائم بشأن استخدام أفضل آلة حاسبة لنسبة المبيعات لحساب الخصم والعديد من العوامل الأخرى. ستجعلهم يحصلون على درجات أعلى في اختباراتهم بالتأكيد.



خاطبهم شخصيًا

النقطة ذات أهمية كبيرة. هذا يعني أنه يجب عليك استدعاء الطلاب وتقديرهم بأسمائهم. استخدام هذه الاستراتيجية يجعل التلاميذ يظلون منتبهين طوال المحاضرة. إنه نهج صحي تجاه نجاح الطلاب. له تأثير كبير على المتعلم عندما تناديه باسمه / باسمها بدلاً من مناداتك أنت وجميعكم. من خلال القيام بذلك ، يشعر الطلاب بمزيد من الاعتزاز. وبهذه الطريقة ، يبذلون جهدًا في عملهم أكثر مما اعتادوا فعله عمومًا.



تشجيع التأمل الذاتي

يريد العديد من الطلاب أن يكونوا ناجحين لكنهم يفشلون. السبب الوحيد هو أنهم فشلوا في معرفة اهتماماتهم. إنهم فقط بحاجة إلى دفعة نحو أهدافهم. يجب أن تمنحهم فرصة لتحديد أوجه القصور لديهم. بهذه الطريقة ، يصبحون أكثر ثقة في حل مسائلهم بأنفسهم. إنهم يشعرون بأنهم النجم المرشد الرئيسي نحو إنجازاتهم. هذا التفكير الإيجابي يساعدهم على تحفيزهم.



خاتمة:

في هذه المقالة ، قمت بمسح استخدام حساب الخصم والطرق التحفيزية التي يجب تقديمها للطلاب لتحقيق أداء جيد.