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الإثنين، 22-08-2022 02:05 م

أفضل 5 تطبيقات ذكية للتخطيط للرحلات

رحلة ٣


الوكيل الإخباري - يعد أفضل تطبيق للتخطيط للرحلات ويتوافق مع جميع أنظمة الهواتف مثل أندرويد وآيفون، ويضم ما يقرب من 20 مليون مستخدم، ويتميز بسهولة الحجز ومعرفة خط سير الرحلة.

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كما يتميز بإمكانية تحميل أشكال متعددة من المستندات بما فيها ملفات "بي دي إف"، والصور، وبطاقات الطائرة، ورموز QR، وإمكانية مشاركة التفاصيل مع الأصدقاء والعائلة، وغيرها.


HotelTonight

من أفضل تطبيقات حجز الفنادق، إذ يسهل الحجز في الفنادق في اللحظات الأخيرة، إضافة إلى إمكانية الحجز قبل 100 يوم من موعد السفر.

وفي الحالتين يتيح التطبيق حجوزات في الفنادق الفاخرة، والمتوسطة والرخيصة. ويتوفر التطبيق في جميع أنحاء العالم، بما فيها أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا، مع تقييمات وتعليقات من ضيوف حقيقيين.

 

Roadtrippers

أفضل تطبيق لتخطيط الرحلات البرية، ويستخدم التنقل خطوة بخطوة عبر ميزة Waze، بالإضافة إلى أنه يقدم إرشادات عن مناطق الجذب المحلية

 

Rome2rio

يمنح هذا التطبيق مجموعة متنوعة من خيارات السفر لأكثر من 160 دولة، مع تفاصيل رحلات الطيران، والقطارات، والحافلات، والعبارات، والمساعدة في خدمة تأجير السيارات.

 

Skyscanner

أفضل تطبيق للرحلات الجوية، ويعمل أيضاً لحجز الفنادق وتأجير السيارات، ما يساعدك في العثور على صفقات حصرية وإرشادات مفيدة. ويسمح التطبيق بالبحث عن طول الرحلة، أو شركة طيران معينة.

 

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