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الأربعاء، 29-12-2021 02:38 م

أكبر خسائر آبل في عام 2021

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الوكيل الإخباري - أيام قليلة وينتهي عام 2021 بكل ما حمله من مفاجئات في عالم التقنية، وقد كان عامًا جيدًا لشركة آبل بشكل عام. حيث أطلقت الشركة عدة منتجات مختلفة تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

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ولكن هذا لا يعني أن عام 2021 كان خاليًا من المشاكل، حيث تعرضت الشركة لعدة مشاكل قانونية أجبرتها على التراجع في قرارات كانت تعتبرها مصيرية.

 

كانت الشركة تحصل على نسبة 30٪ من جميع المبيعات التي تتم عبر متجر التطبيقات الخاص بها، ويشمل هذا جميع التطبيقات في المتجر.

وبحلول عام 2020 قامت آبل بتخفيض نسبة ربحها من عمليات الشراء داخل التطبيقات التي تتم عبر متجرها إلى 15٪.


ولكن في سبتمبر 2021 حكمت المحكم الاتحادية في الولايات المتحدة بأن الشركات تستطيع إضافة روابط خارجية للدفع والاشتراك في تطبيقاتها عبر أجهزة آيفون. وأن الشركة لا يمكنها منع الشركات من إضافة هذه الروابط.


وجاء هذا الحكم في أعقاب القضية التي رفعتها شركة Epic ضد آبل بسبب سياسات الدفع والمشاركة في متجر التطبيقات.


ويتسبب هذا الحكم في حرمان آبل من نسبة المبيعات التي كانت تتم عبر المشتريات الموجودة في التطبيقات المختلفة.

 

وقد بدأت آبل بالفعل في الامتثال لحكم المحكمة وأصبح المطورون قادرين على إضافة روابط خارجية لعمليات الدفع في تطبيقاتهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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