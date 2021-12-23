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الخميس، 23-12-2021 01:59 م

أكبر معرض تكنولوجي في العالم CES مهدد

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الوكيل الإخباري - يبدو أن CES، أكبر معرض تقني في العالم، في خطر بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وأعلنت شركة لينوفو أنها تعلق جميع الأنشطة في الموقع في لاس فيجاس، بعد إعلانات من T-Mobile وأمازون وميتا وآخرين بأنهم يتخلون عن الأنشطة الفعلية في الموقع أيضًا، وذلك بالرغم من تصريحات منظمي CES أن المعرض يستمر في الفترة من 5 إلى 8 يناير.

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وكانت T-Mobile هي العارض الأبرز الذي تخلى عن المعرض. وأعلن الرئيس التنفيذي مايك سيفرت، أحد المتحدثين المميزين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، علنًا أنه لن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بعد الآن ويحد بشكل كبير من المشاركة الشخصية للشركة.

وقررت أمازون عدم حضور العرض شخصيًا بالكامل، وانسحبت AT&T أيضًا. ويبدو أيضًا أن إنتل تعيد النظر بشأن الحضور.

وأعلنت كل من ميتا وتويتر وبنترست و iHeartRadio هذا الأسبوع أيضًا أنهم لن يحضروا هذا النسخة من معرض لاس فيجاس السنوي في ضوء موجة جديدة من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

 

كما لن تحضر المنشورات التقنية الكبرى، بما في ذلك The Verge و CNET و Engadget و Gizmodo و TechCrunch و TechRadar و Tom’s Guide.

وقالت T-Mobile: تستمر T-Mobile في العمل كراعٍ لـ CES والراعي الرئيسي لسباق بطولة DRL. ولكن الغالبية العظمى من فريقنا لن يسافر إلى لاس فيغاس. بالإضافة إلى ذلك لن يقدم الرئيس التنفيذي للشركة بعد الآن خطابًا رئيسيًا شخصيًا أو افتراضيًا.

وتتمتع لينوفو عادةً بحضور متوسط الحجم في CES، وعادةً ما تصدر مجموعة من الإعلانات، وذلك بالرغم من أن معظم نشاطها يحدث عمومًا في غرف الاجتماعات الخاصة، بدلاً من كشك عام في أرضية العرض.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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