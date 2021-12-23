أكبر معرض تكنولوجي في العالم CES مهدد

الوكيل الإخباري - يبدو أن CES، أكبر معرض تقني في العالم، في خطر بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وأعلنت شركة لينوفو أنها تعلق جميع الأنشطة في الموقع في لاس فيجاس، بعد إعلانات من T-Mobile وأمازون وميتا وآخرين بأنهم يتخلون عن الأنشطة الفعلية في الموقع أيضًا، وذلك بالرغم من تصريحات منظمي CES أن المعرض يستمر في الفترة من 5 إلى 8 يناير.





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وكانت T-Mobile هي العارض الأبرز الذي تخلى عن المعرض. وأعلن الرئيس التنفيذي مايك سيفرت، أحد المتحدثين المميزين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، علنًا أنه لن يقوم بإلقاء كلمة رئيسية بعد الآن ويحد بشكل كبير من المشاركة الشخصية للشركة.





وقررت أمازون عدم حضور العرض شخصيًا بالكامل، وانسحبت AT&T أيضًا. ويبدو أيضًا أن إنتل تعيد النظر بشأن الحضور.



وأعلنت كل من ميتا وتويتر وبنترست و iHeartRadio هذا الأسبوع أيضًا أنهم لن يحضروا هذا النسخة من معرض لاس فيجاس السنوي في ضوء موجة جديدة من حالات فيروس كورونا في الولايات المتحدة.