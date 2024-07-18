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أكثر من 40% من الشركات اليابانية لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

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الخميس، 18-07-2024 03:58 م

أكثر من 40% من الشركات اليابانية لا تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الاخباري- أظهر مسح لرويترز اليوم الخميس أن حوالي ربع الشركات اليابانية تطبق الذكاء الاصطناعي في أعمالها، في حين أن أكثر من 40 بالمئة من الشركات ليس لديها خطط للاستفادة من تلك التكنولوجيا المتطورة.

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وطرح المسح الذي أجرته مؤسسة نيكي للأبحاث لصالح رويترز مجموعة من الأسئلة على 506 شركات في الفترة من الثالث إلى الثاني عشر من يوليو تموز، واستجابت نحو 250 شركة لكنها طلبت عدم الكشف عن أسمائها.


وقال حوالي 24 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدخلوا بالفعل الذكاء الاصطناعي في أعمالهم، وذكر 35 بالمئة أنهم يخططون للقيام بذلك، في حين أشارت النسبة المتبقية، وهي 41 بالمئة، إلى عدم وجود مثل هذه الخطط لديها، وهو ما يوضح الدرجات المتفاوتة للشركات اليابانية عند تبني الابتكار التكنولوجي.


وعند الاستفسار عن أهداف تطبيق الذكاء الاصطناعي في سؤال يسمح بإجابات متعددة، قال 60 بالمئة من المشاركين إنهم يحاولون التغلب على نقص العمالة، بينما يهدف 53 بالمئة إلى خفض تكاليف العمالة، وأشار 36 بالمئة إلى تسريع البحث والتطوير.


أما بالنسبة للعقبات التي تعترض تطبيق تلك التكنولوجيا، أشار مدير في إحدى شركات النقل إلى "القلق بين الموظفين بشأن احتمال تسريح العاملين".
وأظهر المسح أن العقبات الأخرى تشمل الافتقار إلى الخبرة التكنولوجية والإنفاق الرأسمالي الكبير والمخاوف بشأن الموثوقية.


وجاء فيه أيضًا أن 15 بالمئة من المشاركين تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال العام الماضي، وتسعة بالمئة كان لديهم شركاء عمل تعرضوا لهجمات إلكترونية خلال الفترة نفسها.

البيان


 




 

 


 

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