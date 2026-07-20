أكثر من 400 روبوت بشري.. الصين تعزز ريادتها في التكنولوجيا

وأظهرت البيانات أن الروبوتات رباعية الأطراف الصينية استحوذت على نحو 70% من المبيعات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026.
ويأتي ذلك وسط تسارع عالمي في تطوير الروبوتات لاستخدامها في المصانع والمستودعات والمنازل مستقبلًا، مع تزايد المخاوف بشأن سلامتها بعد تسجيل حوادث أظهرت فقدان بعض الروبوتات السيطرة أثناء العروض أو الفعاليات، رغم عدم وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.
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