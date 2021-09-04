ألعاب نينتندو سويتش المجانية

الوكيل الإخباري - تعرف شركة نينتندو بأنها واحدة من أهم اللاعبين في مجال ألعاب الفيديو وذلك من خلال منصة نينتندو سويتش، في حين أن الشركة قد طورت وأطلقت عشرات المنصات الأخرى في العقود الماضية.

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تتوفر الألعاب المجانية لجميع المنصات. إلا أن منصة سويتش تتميز بشكل عام بكونها منصة محمولة، لذلك فمستخدمها غالبًا ما يقضي وقت أطول معها بسبب ذلك، على عكس المنصات المجانية.





1 – لعبة Brawlhalla

تم إطلاق اللعبة لمنصة نينتيندو في 2018، وهي لعبة منصات وأكشن مجانية، وتوفر اللعبة خمسين شخصية مختلفة يمكن للاعب أن يختار أي واحدة منها ويلعب بها.

2 – لعبة Fortnite لنينتندو سويتش

تتوفر لعبة Fortnite الغنية عن التعريف لمنصة نينتندو سويتش أيضًا، وتوفر تجربة لعب ممتازة على المنصة خصوصًا في ظل وجود مجتمعها النشط.

3 – لعبة Pac-Man 99

تعرف لعبة Pac-Man منذ سنوات طويلة، وتقدم سلسلة 99 من اللعبة تجربة لعب مشابهة إلى حد كبير للعبة Pac-Man الأصلية. إلى جانب وضع الباتل رويال شديد البساطة المتوفر فيها.

4 – لعبة Rocket League

حققت لعبة Rocket League نجاحًا كبيرًا على جميع المنصات. كما أن اللعبة قد بدأت في التوفر بشكل مجاني لجميع المنصات بما في ذلك منصة سويتش. بعدما ظلت لعبة مدفوعة لسنوات.

5 – لعبة Warframe

توفرت لعبة Warframe في بداية عهدها لمنصة الحاسب الشخصي. ووصلت بعدها لعدد كبير من المنصات، منهم منصة نينتيندو سويتش في عام 2018. وتأتي من تطوير Digital Extremes وتعرف بأنها واحدة من أبرز الألعاب المجانية عمومًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية