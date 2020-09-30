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الأربعاء، 30-09-2020 01:24 م

أمازون تبتكر طريقة مدهشة للدفع.. شاهد

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الوكيل الاخباري - طورت شركة "أمازون" تقنية طريقة جديدة مدهشة للدفع، والتي تتيح للزبائن تسديد ثمن مشترياتهم في المتاجر باستخدام راحة اليد بدل البطاقة المصرفية.

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وأعلنت الشركة أنها ستستخدم هذه الخدمة المسماة "أمازون وان"، في مرحلة أولى في اثنين من متاجر "أمازون غو" في مدينة سياتل بولاية واشنطن حيث مقر الشركة، بحسب مجلة "ذا فيرج".


وقررت شركة "أمازون" تزويد متاجر أخرى تابعة لها في الولايات المتحدة (شيكاغو وسان فرانسيسكو ونيويورك إضافة إلى نقاط بيع أخرى في سياتل)، بهذه التقنية.


كما تنوي الشركة بيع التقنية الجديدة لحساب متاجر أخرى، لكن من دون الإعلان عن شريك محتمل.

 

وصرح ديليب كومار، نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتكنولوجيا في الشركة، أنه "في أكثرية المساحات التجارية قد تصبح "أمازون وان" وسيلة دفع بديلة أو خيارا لبطاقات ولاء المستخدمين مع جهاز يوضع على الصندوق إلى جانب أنظمة الدفع التقليدية".


وأضاف أن "خدمة "أمازون وان" الجديدة قد تستخدم لإدخال الجمهور إلى المدرجات أو خلال دخول الموظفين موقع العمل".


وتستخدم التقنية الجديدة خوارزميات مصممة بطريقة شخصية لكل مستخدم بالاستناد إلى صورة عن اليد لصنع ما يشبه توقيعا فريدا براحة اليد.

 

 


سبوتنيك

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