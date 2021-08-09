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الإثنين، 09-08-2021 03:43 م

أمازون تجذب المعلنين من فيسبوك

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة أمازون بجذب المعلنين من شركة فيسبوك، وذلك بعد أن جاء انتقال أكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت في العالم إلى الإعلان الرقمي على حساب شركة جوجل الرائدة في السوق نظرًا لأن المتسوقين غالبًا ما يتخطون عملاقة البحث ويبحثون عن المنتجات مباشرةً عبر Amazon.com.

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تأخرت الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقراً لها عن دخول سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة الذي تبلغ قيمته 191 مليار دولار وذلك خشية أن يؤدي موقع مليء بالإعلانات إلى تنفير المتسوقين.


ويمثل الإعلان اليوم واحدًا من أسرع خطوط الشركة نموًا وأكثرها ربحية، وهو مكمل لأعمال التجارة الإلكترونية المنخفضة الهامش.


وتمتلك الشركة الآن 10.7 في المئة من سوق الإعلانات الرقمية في الولايات المتحدة، مقارنة بـ 28.8 في المئة لجوجل و 25.4 في المئة لفيسبوك.


وفي الربع الثاني، نمت فئة أمازون “الأخرى”، التي غالبًا ما تكون إيرادات الإعلانات، بنسبة 87.5 في المئة مقابل 56 في المئة لمبيعات إعلانات فيسبوك.


وبفضل آبل، لدى أمازون الآن فرصة للاستيلاء على المزيد من سوق الإعلانات ويسأل تحديث برنامج آيفون المستخدمين عما إذا كانوا على استعداد لتعقب نشاطهم عبر الإنترنت.


ويختار المستخدمون منح التطبيقات إذنًا لتتبع سلوكهم بنسبة 25 في المئة فقط. ويجعل التتبع الأقل من الصعب على فيسبوك تصميم إعلاناتها لمساعدة الأعمال التجارية في العثور على عملائها.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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