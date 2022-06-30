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الخميس، 30-06-2022 03:57 م

أمازون تجمع وتبيع بيانات تحليلات المتجر للعلامات التجارية

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون أنها تطلق خدمة تحليلات فعلية جديدة لمتاجر البيع بالتجزئة تقدم رؤى للعلامات التجارية حول أداء منتجاتها وعروضها الترويجية وحملاتها الإعلانية.

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وتوفر الخدمة الجديدة المسماة تحليلات المتجر للعلامات التجارية رؤى مجهولة المصدر حول منتجاتها في متاجر أمازون جو وأمازون فريش في الولايات المتحدة التي تستخدم تقنيات Just Walk Out و Dash Cart.


وتقول الشركة إن الخدمة الجديدة تمنح العلامات التجارية إمكانية الوصول إلى معلومات حول كيفية اكتشاف منتجاتها والنظر فيها وشرائها، مما سيساعدهم بعد ذلك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العروض الترويجية والحملات الإعلانية.


وتحصل العلامات التجارية أيضًا على إمكانية الوصول إلى بيانات مجهولة المصدر حول كيفية ترتيب منتجاتها وأدائها. كما توفر الخدمة أيضًا مقاييس أداء للحملات داخل المتجر، مثل اللافتات الرقمية.


ومن ناحية أخرى، تساعد هذه الأفكار متاجر أمازون جو وأمازون فريش في تحسين تجربة المتسوق من خلال تسهيل تصميم المتجر على المتسوقين للعثور على العناصر المفضلة لديهم واكتشاف عناصر جديدة.


وتساعد الأفكار أيضًا المتاجر في تحسين اختيار المنتجات وتوافرها. وتلاحظ الشركة أن الرؤى تساعد المتاجر أيضًا في تقديم العروض الترويجية والإعلانات ذات الصلة.


وأكدت أمازون أن البيانات التي يتم جمعها مجمعة ومجهولة المصدر ولا تحتوي على أي معلومات شخصية. وتقول الشركة إنها لا تشارك أي شيء يمكن ربطه بالمتسوقين الأفراد.


وتتضمن البيانات التي تتم مشاركتها الإجماليات والمتوسطات والنسب المئوية حول أداء المنتج والترويج والحملة الإعلانية.


وقالت الشركة في تدوينة: لا نشارك المعلومات الشخصية حول المتسوقين. ونتيجة لذلك فإن البيانات التي تتلقاها العلامات التجارية لن تتضمن أبدًا تفاصيل. علاوة على ذلك لن تتم مشاركة أي مقطع فيديو أو صور للمتسوقين مع العلامات التجارية كجزء من هذه الخدمة.

 

 

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