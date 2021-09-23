الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

قانون الإدارة المحلية يدخل حيز التنفيذ

الخميس، 23-09-2021 02:32 م

أمازون تحاول تبسيط غرفة الملابس عبر متاجرها

_97106490_1


الوكيل الإخباري - وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، يمكن أن تتخذ تجربة متجر شركة أمازون التي يُشاع عنها أسلوبًا عالي التقنية في بيع الملابس، مثلما اتبعت الشركة في التعامل مع البقالة.

اضافة اعلان

وتهدف المتاجر الكبرى المخطط لها إلى زيادة مبيعات الملابس من خلال منح المتسوقين فرصة لتجربة الملابس من العلامات التجارية الخاصة بها في غرف الملابس العاملة بالتكنولوجيا.

وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة تفكر في افتتاح متاجر متعددة الأقسام في كاليفورنيا وأوهايو، وهو توسع طبيعي لدفع الشركة نحو البيع بالتجزئة المادية. ويقال إن تلك المتاجر الكبرى تعرض علاماتها التجارية الخاصة بالملابس أيضًا.

ومثل متاجر Go التابعة لأمازون، يبدو أن صحيفة وول ستريت جورنال تقترح أن المتاجر التي تحمل علامة Amazon التجارية تركز على راحة العملاء. وذلك باستخدام العديد من الحلول التقنية الممكنة.


وبحسب المعلومات، قد يقوم العملاء بمسح رموز QR للعناصر التي يرغبون في تجربتها باستخدام تطبيق هاتف ذكي قبل أن يجمع موظفو المبيعات هذه العناصر ويضعونها في غرفة تبديل الملابس.


وجاء في المقال: بمجرد دخول غرفة القياس، يمكن للعملاء طلب المزيد من العناصر باستخدام شاشة تعمل باللمس. التي قد تكون قادرة على التوصية بملابس إضافية بناءً على القطع التي يحبها المتسوقون.


وفكرت أمازون أيضًا في إدخال الروبوتات أو الأتمتة لتبسيط تجربة التسوق. ولكن ليس من الواضح بالضبط كيفية تنفيذ هذه الأفكار.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
brave-logo

ميزة Brave Talk تصل إلى جميع المستخدمين

7677777777777777799999999999999999

فيسبوك تحبط عملية جمع البيانات الآلية

275121-لماذا- لا- يمتلك- مارك زوكربيرج حسا بالترف في الملابس والسيارات فيما ينفق بسخاء على العقارات؟_2

فيسبوك دفعت 5 مليارات دولار لحماية زوكربيرج

تعرف على الفروقات بين جميع إصدارات الويندوز وكل النسخ المتاحة للتحميل

تعرف على جميع أنواع تراخيص تفعيل الويندوز

e081ba97-7b8f-4347-adcc-0f7044f0895b

وزارة الدفاع الليتوانية تتهم شاومي بفرض رقابة

iOS-15-features

تطبيقات iOS 15 المحدثة من جوجل تدعم وضع التركيز

أخبار متعلقة
8d64cc86-13a3-46ae-9d31-439c0b341d2f

حملة أمازون ضد المراجعات المزيفة مستمرة في الصين