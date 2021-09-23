أمازون تحاول تبسيط غرفة الملابس عبر متاجرها

الوكيل الإخباري - وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال، يمكن أن تتخذ تجربة متجر شركة أمازون التي يُشاع عنها أسلوبًا عالي التقنية في بيع الملابس، مثلما اتبعت الشركة في التعامل مع البقالة.





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وتهدف المتاجر الكبرى المخطط لها إلى زيادة مبيعات الملابس من خلال منح المتسوقين فرصة لتجربة الملابس من العلامات التجارية الخاصة بها في غرف الملابس العاملة بالتكنولوجيا.





وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة تفكر في افتتاح متاجر متعددة الأقسام في كاليفورنيا وأوهايو، وهو توسع طبيعي لدفع الشركة نحو البيع بالتجزئة المادية. ويقال إن تلك المتاجر الكبرى تعرض علاماتها التجارية الخاصة بالملابس أيضًا.



ومثل متاجر Go التابعة لأمازون، يبدو أن صحيفة وول ستريت جورنال تقترح أن المتاجر التي تحمل علامة Amazon التجارية تركز على راحة العملاء. وذلك باستخدام العديد من الحلول التقنية الممكنة.



وبحسب المعلومات، قد يقوم العملاء بمسح رموز QR للعناصر التي يرغبون في تجربتها باستخدام تطبيق هاتف ذكي قبل أن يجمع موظفو المبيعات هذه العناصر ويضعونها في غرفة تبديل الملابس.



وجاء في المقال: بمجرد دخول غرفة القياس، يمكن للعملاء طلب المزيد من العناصر باستخدام شاشة تعمل باللمس. التي قد تكون قادرة على التوصية بملابس إضافية بناءً على القطع التي يحبها المتسوقون.



وفكرت أمازون أيضًا في إدخال الروبوتات أو الأتمتة لتبسيط تجربة التسوق. ولكن ليس من الواضح بالضبط كيفية تنفيذ هذه الأفكار.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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