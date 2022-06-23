أمازون تخطط لجعل أليكسا يقلد صوت أي شخص

الوكيل الإخباري - تعمل شركة أمازون على ابتكار طريقة للمستخدمين للتحدث إلى أفراد عائلاتهم من خلال مساعدها الصوتي أليكسا حتى بعد وفاتهم.

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وفي مؤتمر Re: Mars السنوي في لاس فيجاس، أعلن روهيت براساد، النائب الأول لرئيس أمازون وكبير العلماء في أليكسا، عن مجموعة من الميزات الجديدة والقادمة للمساعد الذكي للشركة.



وكانت أهم ميزة جديدة محتملة قادرة على تجميع مقاطع صوتية قصيرة في كلام أطول. وفصل براساد الميزة التي تسمح للمساعد الصوتي بتقليد صوت بشري معين.



وفي السيناريو المقدم في الحدث، يتم استخدام صوت أحد أفراد أسرة براساد المتوفى (الجدة) لقراءة قصة لحفيد قبل النوم.



ويلاحظ براساد أنه باستخدام التكنولوجيا الجديدة، فإن الشركة قادرة على تحقيق إخراج صوتي مثير للإعجاب باستخدام دقيقة واحدة من الكلام فقط.



وقال: يتطلب هذا اختراعات حيث كان علينا أن نتعلم إنتاج صوت عالي الجودة بأقل من دقيقة من التسجيل مقابل ساعات من التسجيل في الاستوديو.

الطريقة التي حققنا بها ذلك هي من خلال تأطير المشكلة على أنها مهمة تحويل صوت وليست مسارًا لتوليد الكلام. نحن نعيش في العصر الذهبي للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت أحلامنا وخيالنا العلمي حقيقة.



وأوضح براساد أن الميزة قيد التطوير حاليًا. كما لم تذكر أمازون متى قد يتم طرحها للجمهور. وفي حين أنه يمكن استخدامها ظاهريًا لتقليد أي صوت، اقترح براساد أنه يمكن استخدامها للمساعدة في تخليد ذكرى أحد أفراد الأسرة المتوفين.

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