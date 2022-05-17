الثلاثاء 17-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إغلاق جزئي لمسرب من طريق الزرقاء - المفرق مؤقتا

ارتفاع معدل التضخم في المملكة 2.62 %

نقيب الصيادلة يعلق على تجميد عضوية 8 آلاف صيدلاني بسبب الرسوم

الغذاء والدواء: توفر حليب "نيو كيت" وتسريع عملية تسجيل عدة بدائل له

التربية: تحويل رواتب معلمي الاضافي لشهر نيسان إلى البنوك

مساعٍ أردنية لإعادة تَأْهيل الخط الحديدي الحجازي بالتعاون مع سوريا

بعد قرار حظر التصدير.. توقف شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح في أحد موانئ الهند

الأردنيون يحتفلون لثلاثة أيام بعيد الاستقلال 76 - تفاصيل

الاحتلال يعتقل حامي تابوت شيرين أبو عاقلة

تركيا بصدد إنتاج دبابة حديثة

الثلاثاء، 17-05-2022 02:51 م

أمازون تدفع لك مقابل بياناتك لتسوق البقالة

15_81


الوكيل الإخباري - بالرغم من أنك قد تشتري الكثير من الأشياء من أمازون، فإن معظم الناس لا يقومون بالتسوق الأسبوعي للبقالة مع عملاقة البيع بالتجزئة.

اضافة اعلان


ونتيجة لذلك تفتقد أمازون جزءًا كبيرًا من عاداتك للتسوق. ولكن تقدم لك الشركة الآن حافزًا من أجل تسليم هذه البيانات يتمثل في كوبونات البقالة.


وتعد Alexa Shopping List Savings، التي تم إطلاقها في هذا الشهر، ميزة جديدة للمساعد الرقمي تتيح لك جمع الكوبونات في تطبيق أليكسا للعناصر التي أضفتها إلى قائمتك للتسوق.


وتتم إضافة المدخرات، ويتم وضع استرداد النقود عبر بطاقتك لهدايا أمازون الرقمية في غضون أيام قليلة. وتتاح الخدمة الأمريكية فقط الآن لجميع العملاء وتعمل حصريًا مع قائمة التسوق المثبتة مسبقًا لتطبيق أليكسا.


ويمكن إضافة العناصر إلى القائمة إما عن طريق مطالبة المتحدث الذكي بالقيام بذلك أو عن طريق إضافتها يدويًا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي. وتظهر الكوبونات بعد ذلك في القائمة المجاورة للعنصر ذي الصلة، حيث يمكنك اختيار استخدامها.


وبمجرد وصولك إلى المتجر، يمكنك تحميل قائمتك ومسح الباركود للعناصر المؤهلة في تطبيق أليكسا للحصول على الخصم.


ولم يكن واضحًا حتى وقت قريب أن ما تقوله لمكبر الصوت الذكي يمكن أن تستخدمه أمازون لعرض الإعلانات لك. ولكن أصبحت الشركة أكثر صراحة مع هذه الخدمة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images-2021-12-09T084409.621-1

سوني تطلق خدمة بلاي ستيشن بلس قريبا

9a9736f3-netflix-spatial-audio-1280x720-1

لأول مرة.. نتفليكس تعرض الإعلانات على منصتها

F5D2957B-78BA-4D2C-A2FA-610E45EB34B4

إنستغرام يتيح للفنانين بيع المقتنيات الرقمية بنظام NFT

7CQ4XXLZHRCZDBD2DIVP7O6G3I

Zuck Bucks.. فيسبوك تعمل على إطلاق عملة افتراضية خاصة بها

google-translate-new-languge-1024x576

ترجمة جوجل تدعم 24 لغة جديدة وتحقق إنجازا جديدا

879037-ليفربول-ضد-مانشستر-يونايتد-13-1

نتفليكس تستكشف البث المباشر للمرة الأولى

أخبار متعلقة
iStock-458610713

ينافس أجهزة أمازون وRoku.. آبل تخطط لإطلاق جهاز جديد طال انتظاره

22016252158533931843B4D00000578-3462166-image-a-1_1456330830238

لهذا السبب.. لا تضع هاتفك الذكي في الجيب