أمازون تدفع لك مقابل بياناتك لتسوق البقالة

الوكيل الإخباري - بالرغم من أنك قد تشتري الكثير من الأشياء من أمازون، فإن معظم الناس لا يقومون بالتسوق الأسبوعي للبقالة مع عملاقة البيع بالتجزئة.

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ونتيجة لذلك تفتقد أمازون جزءًا كبيرًا من عاداتك للتسوق. ولكن تقدم لك الشركة الآن حافزًا من أجل تسليم هذه البيانات يتمثل في كوبونات البقالة.



وتعد Alexa Shopping List Savings، التي تم إطلاقها في هذا الشهر، ميزة جديدة للمساعد الرقمي تتيح لك جمع الكوبونات في تطبيق أليكسا للعناصر التي أضفتها إلى قائمتك للتسوق.



وتتم إضافة المدخرات، ويتم وضع استرداد النقود عبر بطاقتك لهدايا أمازون الرقمية في غضون أيام قليلة. وتتاح الخدمة الأمريكية فقط الآن لجميع العملاء وتعمل حصريًا مع قائمة التسوق المثبتة مسبقًا لتطبيق أليكسا.



ويمكن إضافة العناصر إلى القائمة إما عن طريق مطالبة المتحدث الذكي بالقيام بذلك أو عن طريق إضافتها يدويًا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي. وتظهر الكوبونات بعد ذلك في القائمة المجاورة للعنصر ذي الصلة، حيث يمكنك اختيار استخدامها.



وبمجرد وصولك إلى المتجر، يمكنك تحميل قائمتك ومسح الباركود للعناصر المؤهلة في تطبيق أليكسا للحصول على الخصم.



ولم يكن واضحًا حتى وقت قريب أن ما تقوله لمكبر الصوت الذكي يمكن أن تستخدمه أمازون لعرض الإعلانات لك. ولكن أصبحت الشركة أكثر صراحة مع هذه الخدمة.

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